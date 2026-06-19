FIFA World Cup का वो मैच, जब आपस में मारपीट को उतारू हुए खिलाड़ी, जमकर चले लात घूंसे, पुलिस को भी मैदान में आना पड़ा

फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है, जहां खिलाड़ी अपने खेल से इतिहास बनाते हैं. लेकिन वर्ल्ड कप के इतिहास में एक ऐसा मुकाबला भी हुआ जिसे लोग शानदार खेल के लिए नहीं बल्कि मैदान पर हुई हिंसा के लिए याद करते हैं. यह घटना साल 1962 के फीफा वर्ल्ड कप में चिली और इटली के बीच हुए मैच की है, जिसे आज भी फुटबॉल का सबसे विवादित मुकाबला माना जाता है.

यह मैच चिली की राजधानी सैंटियागो में खेला गया था और शुरुआत से ही माहौल काफी गर्म था. क्योंकि इटली के पत्रकारों ने चिली के बारे में उल्टा सीधा छापा था. दोनों टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे मुकाबला आक्रामक होता चला गया. टैकल और बहस ने देखते ही देखते झगड़े का रूप ले लिया. इटली के खिलाड़ी जियोर्जियो फेरिनी को खराब फाउल के कारण रेड कार्ड दिखाया गया, लेकिन इसके बाद भी खिलाड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

जमकर हुआ विवाद

मैच के दौरान कई बार खिलाड़ी एक-दूसरे से भिड़ गए. चिली के स्टार खिलाड़ी लियोनेल सांचेज और इटली के खिलाड़ियों के बीच जमकर विवाद हुआ. सांचेज ने इटली के हम्बर्टो मास्चियो को मुक्का मार दिया, जिससे वह चोटिल हो गए. हालात इतने बिगड़ गए कि रेफरी को बार-बार खेल रोकना पड़ा और खिलाड़ियों को अलग करने के लिए मैदान में पुलिस तक को आना पड़ा.

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