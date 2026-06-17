फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का ऐसा गोलकीपर, जिसने नहीं खाया एक भी गोल, फिर भी टीम हो गई बाहर

फीफा विश्व कप के इतिहास में कई महान गोलकीपर हुए हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड के पूर्व गोलकीपर पास्कल जुबरब्यूलर ने जो उपलब्धि हासिल की, वह आज भी बेहद खास मानी जाती है. साल 2006 में जर्मनी में खेले गए फीफा विश्व कप में उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे याद कर फुटबॉल फैंस आज भी हैरान रह जाते हैं. पास्कल जुबरब्यूलर ने पूरे टूर्नामेंट में 390 मिनट से अधिक समय तक एक भी गोल नहीं खाया. उनकी शानदार गोलकीपिंग की बदौलत स्विट्जरलैंड ने विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और नॉकआउट चरण तक पहुंचने में सफल रहा.

स्विट्जरलैंड को ग्रुप सेशन में फ्रांस, दक्षिण कोरिया और टोगो जैसी टीमों के साथ रखा गया था. पहले मैच में फ्रांस के खिलाफ मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा. इसके बाद स्विट्जरलैंड ने टोगो को 2-0 और दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराया. इन तीनों मुकाबलों में पास्कल जुबरब्यूलर ने एक भी गोल नहीं खाने दिया.

नॉकआउट में भी नहीं टूटा रिकॉर्ड

राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड का सामना यूक्रेन से हुआ. यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और निर्धारित समय के साथ-साथ अतिरिक्त समय में भी कोई टीम गोल नहीं कर सकी. पास्कल जुबरब्यूलर ने इस मैच में भी शानदार बचाव करते हुए अपना क्लीन शीट रिकॉर्ड बरकरार रखा. हालांकि मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें यूक्रेन ने 3-0 से जीत दर्ज की. लेकिन पेनल्टी शूटआउट में किए गए गोल आधिकारिक मैच गोलों में नहीं गिने जाते, इसलिए जुबरब्यूलर का रिकॉर्ड सुरक्षित रहा.

विश्व कप इतिहास में दर्ज हुआ नाम