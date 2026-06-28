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FIFA World Cup: रिकॉर्ड मशीन बने लियोनेल मेसी! लगातार 7 वर्ल्ड कप मैचों में दागा गोल, इतिहास में दर्ज हुआ नाम

Lionel Messi World Record: अर्जेंटीना के 39 साल के फुटबॉलर लियोनेल मेसी दुनिया के पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं, जिन्होंने 7 लगातार वर्ल्ड कप मैचों में गोल किया है. उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जॉर्डन के खिलाफ 1 गोल दागकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 28, 2026 12:05:19 PM IST

लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में रचा इतिहास.
लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में रचा इतिहास.


Lionel Messi World Record: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. लियोनेल मेसी दुनिया के पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं, जिन्होंने विश्व कप में लगातार 7 मैचों में गोल किया है. उन्होंने रविवार (28 जून) को जॉर्डन के खिलाफ एक गोल करने के बाद यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. यह इस विश्व कप में लियोनेल मेसी का छठा गोल था. इससे पहले मेसी ने मौजूदा विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में 3 गोल दागे थे. इसके बाद दूसरे मुकाबले में 2 गोल किए थे. फिर जॉर्डन के खिलाफ रविवार को खेले गए तीसरे मुकाबले में भी मेसी ने 1 गोल दाग दिया. इसी के साथ अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में लगातार तीनों मैचों में जीत हासिल की है.

मेसी ने तोड़ा इन दिग्गजों का रिकॉर्ड

फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में लियोनेल मेसी (Lionel Messi) पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल दागा हो. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही मेसी ने फ्रांस के जस्ट फॉन्टेन और ब्राजील महान जैरजिन्हो को पीछे छोड़ दिया. इन खिलाड़ियों ने लगातार 6 विश्व कप मैचों में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था.  इतना ही नहीं, मौजूदा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी गोल्डन बूट की रेस में भी सबसे आगे चल रहे हैं. उन्होंने अभी तक इस विश्व कप में 3 मैचों में 6 गोल दागे हैं.

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अब अर्जेंटीना अपना अगला मुकाबला राउंड ऑफ 32 में खेलेगी, जिसमें उसका मुकाबला केप वर्डे से होगा. यह मुकाबला मियामी में खेला जाएगा. बता दें कि केप वर्डे वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है. ऐसे में मेसी की अर्जेंटीना इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेगी.

कैसा रहा अर्जेंटीना-जॉर्डन का मैच?

अर्जेंटीना बनाम जॉर्डन का मुकाबला डलास स्टेडियम में खेला गया. इसमें लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हरा दिया. इस मैच में पूरे मैच में अर्जेंटीना का दबदबा देखने को मिला. मैच के 24वें मिनट में जियोवानी लो सेल्सो ने शानदार गोल कर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद 31वें मिनट में जॉर्डन के डिफेंस ने अपने बॉक्स के अंदर फाउल किया, जिसके बाद अर्जेंटीना को पेनेल्टी शूट अवॉर्ड किया गया. इसमें बिना कोई गलती किए लौटारो मार्टिनेज ने गोल दागा और अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया.

फिर जॉर्डन ने मैच में वापसी की और दूसरी हाफ में पलटवार किया. 55वें मिनट में जॉर्डन के मूसा अल तमारी ने गोल कर स्कोर को 2-1 पर पहुंचा दिया. फिर मेसी ने 80वें मिनट पर गोल दागकर अर्जेंटीना को 3-1 से आगे कर दिया. इसके बाद कोई टीम गोल नहीं कर सकी. आखिरकार अर्जेंटीना ने 3-1 से मैच जीत लिया. अर्जेंटीना अपना अगला मैच राउंड ऑफ 32 में खेलेगी, जबकि जॉर्डन का सफर खत्म हो गया.

Tags: FIFA World Cup 2026home-hero-pos-2Lionel Messi
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