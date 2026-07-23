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FIFA World Cup 2030: स्पेन की बादशाहत को कौन देगा चुनौती? ये 10 टीमें देंगी कड़ी टक्कर!

2030 FIFA World Cup में क्या स्पेन का राज कायम रहेगा या फिर कोई नई टीम बाजी मारेगी? जानिए टॉप 10 टीमों की पावर रैंकिंग और उनके युवा सितारों का दम.

By: Shivani Singh | Published: July 23, 2026 5:21:22 PM IST

FIFA World Cup 2030: स्पेन की बादशाहत को कौन देगा चुनौती? ये 10 टीमें देंगी कड़ी टक्कर!


2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए एक भावुक विदाई साबित हुआ. लियोनेल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मोड्रिच, नेमार, जेम्स रोड्रिगेज और गुइलेर्मो ओचोआ जैसे दिग्गजों ने नम आंखों के साथ इस मंच को अलविदा कह दिया. अब नजरें 2030 वर्ल्ड कप पर हैं, जहां 32 या उससे अधिक उम्र के खिलाड़ियों के लिए अपनी जगह बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी.

अगले चार सालों के चक्र में उन टीमों का पलड़ा भारी दिख रहा है, जिनके पास 20 से 30 साल की उम्र के बेहतरीन खिलाड़ी हैं. आइए नजर डालते हैं उन 10 मजबूत टीमों पर, जो 2030 में क्वार्टर फाइनल या उससे आगे जाने का माद्दा रखती हैं.

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1. स्पेन (Spain)

डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन 2030 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करेगा और वह खिताब की रक्षा के लिए सबसे बड़ा दावेदार होगा. लैमिन यमाल (22), निको विलियम्स (27), पेड्रि (27) और गावी (25) जैसे युवा सितारों के साथ स्पेन की नींव बेहद मजबूत नजर आती है.

2. फ्रांस (France)

दिदिएर डेशैम्प्स के बाद अब ज़िनेदिन ज़िदैन के हाथों में टीम की कमान है. माइक मेगन (34), विलियम सलीबा (29) और ऑरेलियन टचौमेनी (30) जैसे खिलाड़ियों के अलावा किलियन एम्बापे (31) का अनुभव टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है.

3. इंग्लैंड (England)

2026 के सेमीफाइनल में मिली निराशा के बावजूद इंग्लैंड की टीम काफी संतुलित है. जूड बेलिंगम (26), बुकायो साका (28) और डिक्लन राइस (31) टीम की रीढ़ हैं. सबसे बड़ा सवाल बस यही रहेगा कि 36 साल की उम्र में हैरी केन किस भूमिका में दिखेंगे.

4. मोरक्को (Morocco)

सह-मेजबान मोरक्को ने लगातार दो वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. अशरफ हकीमी (31), अयुब बुआद्दी (22) और ब्राहिम डियाज (30) की मौजूदगी यह बताती है कि मोरक्को को हराना किसी भी बड़ी टीम के लिए आसान नहीं होगा.

5. अर्जेंटीना (Argentina)

मेस्सी के बिना अर्जेंटीना की कल्पना कठिन है, लेकिन जूलियन अल्वारेज़ (30) और लाउतारो मार्टिनेज (32) ने आक्रमण का मोर्चा संभाला हुआ है. एनजो फर्नांडीज (33) और क्रिस्टियन रोमेरो (32) रक्षापंक्ति को मजबूती देते हैं.

6. पुर्तगाल (Portugal)

रोनाल्डो के बिना पुर्तगाल एक नए दौर में प्रवेश करेगा. डियोगो कोस्टा (30), नूनो मेंडेस (27), जोआओ नेवेस (25) और विटिन्हा (30) जैसे खिलाड़ी टीम का भविष्य हैं. हालांकि, ब्रूनो फर्नांडीज (35) की उम्र टीम के लिए विचारणीय होगी.

7. नॉर्वे (Norway)

अर्लिंग हालैंड (29) जब तक आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं, नॉर्वे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मार्टिन ओडेगार्ड (31) और एंटोनियो नुसा (25) के साथ नॉर्वे किसी भी रक्षापंक्ति को ध्वस्त करने का दम रखता है.

8. कोटे डी आइवरी (Ivory Coast)

अफ्रीकी चैंपियन कोटे डी आइवरी के पास अमद डियालो (27), उस्मान डियोमंडे (26) और साइमन एडिंग्रा (28) के रूप में युवा और आक्रामक प्रतिभाओं का बेहतरीन मिश्रण है.

9. जर्मनी (Germany)

ज्यूरगन क्लॉप के मार्गदर्शन में जर्मनी एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है. फ्लोरियन विर्ट्ज (27), जमाल मुसियाला (27) और काई हावर्टज (30) की तिकड़ी जर्मन टीम को काफी धार देती है.

10. अमेरिका (United States)

2026 में अंतिम-16 तक पहुंचने वाली अमेरिकी टीम के पास फोलरिन बालोगन (28), क्रिश्चियन पुलिसिक (31) और टाइलर एडम्स (31) जैसे अनुभवी चेहरे हैं, जो अगले चक्र में बेहतर नतीजे दे सकते हैं.

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