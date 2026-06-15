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Video: जहां दूसरे छोड़ गए कचरा, वहां जापानी फैंस ने दिखाई तहजीब, मैच के बाद साफ किया पूरा स्टेडियम

FIFA World Cup Viral Video: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जापान का पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ हुआ. यह मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ, लेकिन मैच के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिला. मैच के बाद जापानी फैंस स्टेडियम की साफ-सफाई करते दिखाई दिए.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 15, 2026 1:07:27 PM IST

फीफा विश्व कप 2026 में मैच के बाद जापानी फैंस ने स्टेडियम की सफाई की.
फीफा विश्व कप 2026 में मैच के बाद जापानी फैंस ने स्टेडियम की सफाई की.


FIFA World Cup Viral Video: इन दिनों पूरी दुनिया फीफा विश्व कप के रंग में रंग चुकी है. इस साल अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में फीफा विश्व कप (FIFA World Cup 2026) खेला जा रहा है. जहां एक सभी फैंस खेल का आनंद ले रहे हैं, वहीं जापानी फैंस दुनिया भर के लोगों को दिल जीत रहे हैं. दरअसल, हाल ही में जापान और नीदरलैंड्स के बीच विश्व कप का रोमांचक मुकाबला खेला गया. यह मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ.

मैच खत्म होने के बाद जापानी फैंस स्टेडियम में साफ-सफाई करते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. जापान और नीदरलैंड्स का मैच डलास स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर भारी संख्या में फैंस मैच देखने के लिए आए थे. हालांकि मैच के बाद अक्सर देखा जाता है कि स्टेडियम में हर तरफ कूड़ा-कचरा फैला हुआ होता है.

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जापानी फैंस का वीडियो वायरल

जापान बनाम नीदरलैंड्स का मैच देखने आए फैंस ने स्टैंड्स में कूड़ा फैला दिया था. ऐसे में जापानी फैंस ने खुद जिम्मेदारी उठाई और साफ-सफाई में जुट गए. फीफा ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच खत्म होने के बाद जापान के कुछ फैंस स्टैंड्स में फैले कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं. जापानी फैंस स्टैंड्स में पड़ी बोतलों, प्लास्टिक और खाने के रैपर समेत अन्य कचरे को एक नीले बैग में जमा कर रहे हैं. नीचे देखें वायरल वीडियो…



जापानी फैंस की जमकर हो रही तारीफ

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब जापानी फैंस स्टेडियम में साफ-सफाई करते दिखाई दिए. यह जापानी परंपरा का हिस्सा है, जिसका पालन जापान के फैंस सालों से करते आ रहे हैं. इससे पहले भी कई बार जापानी फैंस को स्टैंड्स में साफ-सफाई करते देखा गया है.

स्टेडियम में कचरा उठाती एक जापानी फैन ने कहा, ‘यह सिर्फ हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हर चीज के प्रति सम्मान का प्रतीक है. हम खिलाड़ियों, समर्थकों और स्टेडियम, सभी का सम्मान करते हैं. हमें यहां आने का मौका मिला, यह हमारे लिए सम्मान की बात है, इसलिए हम यहां गंदगी छोड़ना नहीं चाहते.’ जापानी फैंस के इस काम को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. 

कैसा रहा मैच?

मुकाबले की बात करें, जापान ने ग्रुप F के अपने शुरुआती मैच में नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेला, जो 2-2 पर ड्रॉ हो गया. वर्जिल वैन डाइक ने डच टीम के लिए पहला गोल दागा, जिसके बाद कीटो नाकामुरा ने बराबरी का गोल दाया. इसके बाद नीदरलैंड्स के क्रिसेंसियो समरविले के गोल के दम पर नीदरलैंड्स की टीम फिर आगे हो गई थी. इसके बाद दाइची कमाडा ने 88वें मिनट में शानदार हेडर के जरिए बराबरी का गोल दागा. इसके चलते मैच 2-2 से ड्रॉ हो गया.

Tags: FIFA World Cup 2026viral video
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