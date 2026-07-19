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Fifa World Cup 2026: कितने किलो सोने से बनी है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानकर रह जाएंगे हैरान

Fifa World Cup 2026: दुनिया भर के फ़ैन इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन सी टीम यह चमचमाती ट्रॉफ़ी उठा पाएगी. अर्जेंटीना की नज़रें चौथे टाइटल पर होंगी, जबकि स्पेन की नज़रें दूसरे टाइटल पर होंगी.

By: Divyanshi Singh | Published: July 19, 2026 3:55:03 PM IST

Fifa World Cup Trophy में कितना है गोल्ड का वजन?
Fifa World Cup Trophy में कितना है गोल्ड का वजन?


Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल मैच 20 जुलाई को भारतीय समय के हिसाब से रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन आमने-सामने होंगे. दुनिया भर के फ़ैन इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन सी टीम यह चमचमाती ट्रॉफ़ी उठा पाएगी. अर्जेंटीना की नज़रें चौथे टाइटल पर होंगी, जबकि स्पेन की नज़रें दूसरे टाइटल पर होंगी. FIFA ने ट्रॉफ़ी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी भी जारी की है, जिसमें इसका वज़न 6.17 kg और इसमें इस्तेमाल हुए सोने की मात्रा शामिल है.

FIFA वर्ल्ड कप में कितना सोना?

वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी के बारे में FIFA की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि ट्रॉफ़ी का वज़न 6.142 किलोग्राम है, और इसमें इस्तेमाल हुए 18 कैरेट सोने का वजन 5.092 ग्राम है. नए विजेता के चुने जाने के बाद ट्रॉफ़ी के नीचे लगी गोल डिस्क को हटाकर FIFA म्यूज़ियम में रख दिया जाता है. FIFA ट्रॉफी पर नए विनर के नाम वाली एक नई डिस्क रखी जाती है. यह ट्रॉफी पहली बार 1974 के वर्ल्ड कप में शुरू की गई थी और तब से जीतने वाली टीम को दी जाती है. फोटो खिंचवाने के बाद, उन्हें FIFA से एक सिंबॉलिक ट्रॉफी मिलती है, और ओरिजिनल ट्रॉफी FIFA को वापस कर दी जाती है. सिर्फ़ FIFA प्रेसिडेंट, हेड्स ऑफ़ स्टेट और जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को ही बिना ग्लव्स पहने ओरिजिनल FIFA ट्रॉफी को छूने का अधिकार है.

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अर्जेंटीना की सबसे बड़ी चुनौती

अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फाइनल में सभी की नज़रें लियोनेल मेसी पर होंगी, जिनका जादू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. अर्जेंटीना की सबसे बड़ी चुनौती स्पेन के लगातार हारने के सिलसिले को रोकना होगा, जो 2024 की शुरुआत से लगातार 37 मैचों से बिना हारे है. जीतने वाली टीम को लगभग ₹481 करोड़ (लगभग $2.6 बिलियन) मिलेंगे, जबकि रनर-अप को लगभग ₹2.6 बिलियन (लगभग $2.6 बिलियन) मिलेंगे.

Tags: argentina vs spainFIFA World Cup 2026
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