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FIFA World Cup Semi Final 2026: तय हो गईं सेमीफाइनल की 4 टीमें, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें मुकाबला?

FIFA World Cup 2026 Semi Finals Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का शेड्यूल तय! अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में होगी खिताबी भिड़ंत. जानें भारत में कब और कहाँ देखें ये महामुकाबले.

By: Shivani Singh | Published: July 12, 2026 1:33:27 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का शेड्यूल तय! अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में होगी खिताबी भिड़ंत. जानें भारत में कब और कहां देखें ये महामुकाबले
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का शेड्यूल तय! अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में होगी खिताबी भिड़ंत. जानें भारत में कब और कहां देखें ये महामुकाबले


FIFA World Cup 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमों के नाम तय हो चुके हैं. क्वार्टर-फाइनल राउंड में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. सबसे पहले फ्रांस ने मोरक्को को 2–0 से मात दी, तो वहीं स्पेन ने बेल्जियम का सपना 2–1 से तोड़ दिया. स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हालैंड की नॉर्वे टीम को इंग्लैंड के हाथों 1–2 से हार का सामना करना पड़ा. दूसरी तरफ, मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराने के लिए मैदान पर पूरे 125 मिनट तक पसीना बहाया.

अब सबकी नजरें 15 और 16 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों पर हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी टीम किससे भिड़ेगी और भारतीय फैंस इस रोमांच को कब और कैसे देख सकते हैं.

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फ्रांस बनाम स्पेन-15 जुलाई

पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 जुलाई को डलास में खेला जाएगा, जिसे भारतीय दर्शक रात 12:30 बजे (IST) लाइव देख सकेंगे. यह टक्कर यूरोप की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों, फ्रांस और स्पेन के बीच है. फ्रांस ने नॉकआउट स्टेज में पराग्वे और फिर क्वार्टर-फाइनल में मोरक्को को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई है. वहीं, स्पेन की टीम पुर्तगाल और बेल्जियम जैसी मजबूत टीमों को धूल चटाकर यहाँ तक पहुँची है.

मैदान के बाहर भी माहौल गरमा चुका है. स्पेन के 18 साल के युवा स्टार लामिन यमाल ने किलियन एम्बापे को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए याद दिलाया है कि यूरो कप में भी स्पेन का पलड़ा फ्रांस पर भारी था. हालांकि, फ्रांसीसी खेमे ने अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. खैर, बयानबाजी चाहे जो भी हो, असली फैसला तो मैदान पर खेल से ही होगा.

अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड-16 जुलाई

दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच अटलांटा में खेला जाएगा. इस महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट 16 जुलाई को रात 12:30 बजे (IST) से शुरू होगा. इंग्लैंड की टीम जबरदस्त फॉर्म में चल रही नॉर्वे को क्वार्टर-फाइनल में बाहर का रास्ता दिखाकर यहाँ तक पहुँची है. इंग्लिश कप्तान हैरी केन इस समय बेहतरीन लय में हैं और टूर्नामेंट में अब तक 6 गोल दाग चुके हैं.

दूसरी तरफ, अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर-फाइनल मुकाबला थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा. टीम ने मैच तो जीता, लेकिन लियोनेल मेसी इस मुकाबले में कोई गोल नहीं कर पाए. इसके बावजूद, मेसी 8 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स में शामिल हैं. अर्जेंटीना जहाँ लगातार दूसरी बार चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा करने की फिराक में है, वहीं इंग्लैंड साल 1966 के बाद से अपने दूसरे खिताब के सूखे को खत्म करने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

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