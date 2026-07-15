FIFA WC Semifinal: आज खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल, 24 साल बाद इंग्लैंड से होगा मेसी की सेना का सामना; जानें किसका पलड़ा भारी?

FIFA World Cup Semifinal 2026: स्पेन ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें आमने-सामने होंगी. फुटबॉल के दो दिग्गजों के बीच यह महामुकाबला गुरुवार, 16 जुलाई (भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे) अटलांटा स्टेडियम में खेला जाएगा.

टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कमाल का रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन को धूल चटाई. इसके बाद नॉकआउट दौर में उन्होंने राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे और राउंड ऑफ 16 में मिस्र (Egypt) को मात दी. क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को हराकर उन्होंने सेमीफाइनल का टिकट कटाया.

दूसरी ओर, इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में क्रोएशिया, घाना और पनामा के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. इसके बाद उन्होंने राउंड ऑफ 32 में डीआर कांगो और राउंड ऑफ 16 में मेक्सिको को हराया. क्वार्टर फाइनल में एक मजबूत नॉर्वे की टीम को शिकस्त देकर इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में कदम रखा.

ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता

फुटबॉल फैंस को एक बार फिर वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे चर्चित और पुरानी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलने वाली है. वर्ल्ड कप के इतिहास में ये दोनों टीमें अब तक 5 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें पलड़ा इंग्लैंड का भारी रहा है. इंग्लैंड ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि अर्जेंटीना को 2 जीतों से संतोष करना पड़ा है. हालांकि, अगर सिर्फ नॉकआउट मुकाबलों की बात करें तो दोनों 3 बार आमने-सामने आए हैं, जिसमें अर्जेंटीना ने दो बार बाजी मारी है और इंग्लैंड सिर्फ एक बार जीत पाया है.

दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में पहली भिड़ंत 1962 में हुई थी, जहां ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड ने 3-1 से जीत हासिल की थी. वहीं आखिरी बार दोनों टीमें 2002 के वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में टकराई थीं, जिसे इंग्लैंड ने 1-0 से अपने नाम किया था. अब पूरे 24 साल के लंबे इंतजार के बाद ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप में छठी बार एक-दूसरे के सामने होंगी.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (Overall Head-to-Head)

अगर कुल इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें तो दोनों देशों के बीच अब तक 14 मैच खेले गए हैं. यहां भी इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी है. इंग्लैंड ने 6 मैचों में जीत का परचम लहराया है, जबकि अर्जेंटीना को 3 मैचों में जीत मिली है और 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. लेकिन जब बात खिताब की आती है, तो अर्जेंटीना बहुत आगे है. अर्जेंटीना ने तीन बार (1978, 1986 और 2022) वर्ल्ड कप ट्रॉफी चूमी है, जबकि इंग्लैंड सिर्फ एक बार (1966 में) ही चैंपियन बन सका है.

वर्ल्ड कप में दोनों का आमना-सामना

वर्ल्ड कप स्टेज (दौर) नतीजा 1962 ग्रुप स्टेज इंग्लैंड 3-1 से जीता 1966 क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड 1-0 से जीता 1986 क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना 2-1 से जीता 1998 राउंड ऑफ 16 अर्जेंटीना पेनल्टी पर जीता 2002 ग्रुप स्टेज इंग्लैंड 1-0 से जीता

इंग्लैंड के खिलाफ मेसी का पहला मैच

लियोनेल मेसी अपने देश के लिए 200 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं. वह 2006 से लेकर अब तक हर वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं. लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने इतने लंबे करियर में इंग्लैंड के खिलाफ कभी कोई मैच नहीं खेला है. इसीलिए यह सेमीफाइनल मैच बेहद खास होने वाला है. मेसी इस समय 8 गोल दागकर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं.

अर्जेंटीना के की-प्लेयर्स

39 साल के लियोनेल मेसी इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं. राउंड ऑफ 16 तक मेसी ने हर मैच में गोल दागा और वर्ल्ड कप में अपने कुल गोलों की संख्या को 21 तक पहुंचाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया. मेसी के अलावा लाउतारो मार्टिनेज, लिसैंड्रो मार्टिनेज, एन्जो फर्नांडीज और जूलियन अल्वारेज भी टीम के बेहद अहम खिलाड़ी हैं.

इंग्लैंड के की-प्लेयर्स

कप्तान हैरी केन और अटैकिंग मिडफिल्डर जूड बेलिंगहैम ने इंग्लैंड की जीत में बराबर का योगदान दिया है, दोनों ने अब तक 6-6 गोल किए हैं. जहां हैरी केन ने ग्रुप स्टेज में जमकर गोल बरसाए, वहीं बेलिंगहैम ने नॉकआउट मुकाबलों में टीम की कमान संभाली. एंथनी गॉर्डन और बुकायो साका ने 3-3 असिस्ट देकर इंग्लैंड के अटैक को मजबूत किया है, जबकि इलियट एंडरसन और मार्क गुएही ने भी अपने दमदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है.