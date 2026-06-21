Home > खेल > FIFA World Cup में कब बने थे सबसे तेज़ 100 गोल? 2026 बना इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ ‘गोलों की सेंचुरी’ वाला सीजन

FIFA World Cup में कब बने थे सबसे तेज़ 100 गोल? 2026 बना इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ ‘गोलों की सेंचुरी’ वाला सीजन

FIFA World Cup 2026: टूर्नामेंट का 100वां गोल FIFA वर्ल्ड कप 2026 में 20 जून को खेले गए नीदरलैंड्स और स्वीडन के बीच मैच में हुआ. इसके साथ ही, यह FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा एडिशन बन गया जिसमें सबसे तेज़ 100 गोल हुए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 21, 2026 8:35:16 PM IST

FIFA World Cup 2026: सबसे तेज 100 गोल
FIFA World Cup 2026: सबसे तेज 100 गोल


FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप 2026 अब उस लिस्ट में शामिल हो गया है. मौजूदा वर्ल्ड कप सबसे तेज़ 100 गोल करने के मामले में दूसरे नंबर पर है. हालांकि, यह पिछले 68 सालों में सबसे तेज़ FIFA वर्ल्ड कप है. इस मामले में रिकॉर्ड 1954 FIFA वर्ल्ड कप के नाम है.टूर्नामेंट का 100वां गोल FIFA वर्ल्ड कप 2026 में 20 जून को खेले गए नीदरलैंड्स और स्वीडन के बीच मैच में हुआ. इसके साथ ही, यह FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा एडिशन बन गया जिसमें सबसे तेज़ 100 गोल हुए. FIFA वर्ल्ड कप 2026 में 33 मैचों में 100 गोल हुए थे.

सबसे तेज 100 गोल

सबसे तेज़ 100 गोल 1954 FIFA वर्ल्ड कप में हुए थे. सबसे तेज़ 100 गोल का रिकॉर्ड 20 मैचों का है, जो 1954 के FIFA वर्ल्ड कप में बना था. ब्राज़ील में 2014 के FIFA वर्ल्ड कप में 36 मैचों में 100 गोल हुए थे. 1982 के वर्ल्ड कप में भी 36 मैचों में 100 गोल हुए थे. अर्जेंटीना में 1978 के FIFA वर्ल्ड कप और USA में 1994 के FIFA वर्ल्ड कप में 38 मैचों में 100 गोल हुए थे.

You Might Be Interested In

FIFA WC 2026: हर मैच में 3 से ज़्यादा गोल

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के 33 मैचों में 100 गोल होने का मतलब है कि हर मैच में लगभग 3.09 गोल हुए. इन 100 गोल में से 7 ओन गोल थे.ये गोल खिलाड़ियों ने अपने ही गोलपोस्ट में किए थे. अभी के वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर वाला मैच जर्मनी और कुराकाओ के बीच खेला गया था. जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया. कनाडा ने कतर को 6-0 से और नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से हराया. नीदरलैंड्स बनाम स्वीडन मैच में FIFA वर्ल्ड कप 2026 का 100वां गोल भी हुआ.

Tags: FIFA World Cup 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026

कितनी पढ़ी लिखी हैं माधुरी दीक्षित?

June 21, 2026
FIFA World Cup में कब बने थे सबसे तेज़ 100 गोल? 2026 बना इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ ‘गोलों की सेंचुरी’ वाला सीजन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

FIFA World Cup में कब बने थे सबसे तेज़ 100 गोल? 2026 बना इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ ‘गोलों की सेंचुरी’ वाला सीजन
FIFA World Cup में कब बने थे सबसे तेज़ 100 गोल? 2026 बना इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ ‘गोलों की सेंचुरी’ वाला सीजन
FIFA World Cup में कब बने थे सबसे तेज़ 100 गोल? 2026 बना इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ ‘गोलों की सेंचुरी’ वाला सीजन
FIFA World Cup में कब बने थे सबसे तेज़ 100 गोल? 2026 बना इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ ‘गोलों की सेंचुरी’ वाला सीजन