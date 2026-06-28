Home > खेल > FIFA World Cup 2026 Round Of 32: रोनाल्डो और मेसी होंगे आमने-सामने? राउंड ऑफ 32 में इन टीमें के बीच भिड़ंत; जानें कब और कहां देखें मुकाबला

FIFA World Cup 2026 Round Of 32: रोनाल्डो और मेसी होंगे आमने-सामने? राउंड ऑफ 32 में इन टीमें के बीच भिड़ंत; जानें कब और कहां देखें मुकाबला

FIFA World Cup 2026 Round Of 32: अब हर मैच में नॉकआउट स्टेक्स होंगे. एक बुरा दिन और किसी भी बड़े टीम का फीफा वर्ल्ड कप का सपना टूट सकता है. तो चलिए जानते हैं कि राउंड ऑफ 32 में मुकाबले किन टीमों के बीच और कब खेले जाएंगे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 28, 2026 6:21:51 PM IST

फीफा विश्व कप 2026 राउंड ऑफ 32
फीफा विश्व कप 2026 राउंड ऑफ 32


FIFA World Cup 2026 Round Of 32: फिफा विश्व कप 2026 को अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है. क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब 48 टीमें ने दुनिया सबसे पॉपुलर खेल में भाग लिया है. फुटबॉल के महाकुंभ के ग्रुप स्टेज में फैंस को वो सब मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी. फैंस को बड़े उलटफेर, इमोशनल एग्जिट, नए स्टार्स और आखिरी मिनट में कई ट्विस्ट देखने को मिला. अब यह टूर्नामेंट अपने सबसे मुश्किल दौर में आ गया है. राउंड ऑफ 32 का आगाज हो गया है. अब हर मैच में नॉकआउट स्टेक्स होंगे. एक बुरा दिन और किसी भी बड़े टीम का फीफा वर्ल्ड कप का सपना टूट सकता है. तो चलिए जानते हैं कि राउंड ऑफ 32 में मुकाबले किन टीमों के बीच और कब खेले जाएंगे. 

फीफा वर्ल्ड कप 2026: राउंड ऑफ 32 फिक्स्चर

  • साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा – 29 जून, 2026 (12:30 AM)
  • ब्राज़ील बनाम जापान – 29 जून, 2026 (10:30 PM)
  • जर्मनी बनाम पैराग्वे – 30 जून, 2026 (2:00 AM)
  • नीदरलैंड बनाम मोरक्को – 30 जून, 2026 (6:30 AM)
  • आइवरी कोस्ट बनाम नॉर्वे – 30 जून, 2026 (10:30 PM)
  • फ्रांस बनाम स्वीडन – 1 जुलाई, 2026 (2:30 AM)
  • मेक्सिको बनाम इक्वाडोर – 1 जुलाई, 2026 (6:30 AM)
  • इंग्लैंड बनाम DR कांगो – 1 जुलाई, 2026 (9:30 PM)
  • बेल्जियम बनाम सेनेगल – 2 जुलाई, 2026 (1:30 AM)
  • USA बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना – 2 जुलाई, 2026 (5:30 AM)
  • स्पेन बनाम ऑस्ट्रिया – 3 जुलाई, 2026 (12:30 AM)
  • पुर्तगाल बनाम क्रोएशिया – 3 जुलाई, 2026 (4:30 AM)
  • स्विट्जरलैंड बनाम अल्जीरिया – 3 जुलाई, 2026 (8:30 AM)
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम मिस्र – 3 जुलाई, 2026 (11:30 PM)
  • अर्जेंटीना बनाम केप वर्डे – 4 जुलाई, 2026 (3:30 AM)
  • कोलंबिया बनाम घाना – 4 जुलाई, 2026 (7:00 AM)

इन मैचों के विजेता राउंड ऑफ 16 में आगे बढ़ेगे, और फाइनल के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे.

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Tags: FIFA World Cup 2026
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