Home > खेल > FIFA World Cup 2026 Round-16: राउंड-16 की रेस हुई रोमांचक! इन 13 टीमों ने मारी बाजी; यहां देखें मैचों की तारीखें और पूरा शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 Round-16: राउंड-16 की रेस हुई रोमांचक! इन 13 टीमों ने मारी बाजी; यहां देखें मैचों की तारीखें और पूरा शेड्यूल

FIFA WC 2026 Round of 16 Schedule: पुर्तगाल, स्पेन समेत 13 टीमों ने अंतिम-16 में बनाई जगह. कब और किससे होगी भिड़ंत? नॉकआउट मैचों का पूरा शेड्यूल यहां देखें.

By: Shivani Singh | Published: July 3, 2026 3:43:03 PM IST

FIFA WC 2026 Round of 16 Schedule: पुर्तगाल, स्पेन समेत 13 टीमों ने अंतिम-16 में बनाई जगह. कब और किससे होगी भिड़ंत?
FIFA WC 2026 Round of 16 Schedule: पुर्तगाल, स्पेन समेत 13 टीमों ने अंतिम-16 में बनाई जगह. कब और किससे होगी भिड़ंत?


फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज की शुरुआत बेहद धमाकेदार और रोमांचक रही है. मैदान पर आखिरी सीटी बजने तक फैंस की सांसें थमी रहीं और कुछ ऐसे मुकाबले देखने को मिले जिन्होंने टूर्नामेंट का रोमांच सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

गुरुवार को खेले गए एक बेहद कड़े मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी पुर्तगाल की इस शानदार जीत में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गोंसालो रामोस के गोल चमके. वहीं दूसरी तरफ, स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से बुरी तरह रौंदते हुए शान से Round-16 में अपनी जगह पक्की कर ली.

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बेल्जियम की करिश्माई जीत

इससे ठीक एक दिन पहले, बेल्जियम ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी. सेनेगल के खिलाफ 86वें मिनट तक पिछड़ रही बेल्जियम ने मैच के आखिरी पलों में पासा पलट दिया और 3-2 से एक सनसनीखेज पलटवार जीत दर्ज की.

रोमेलु लुकाकु और कप्तान यूरी टिएलमैन के दो गोलों ने सिर्फ तीन मिनट के भीतर सेनेगल की बढ़त को मिटा दिया. इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास रच दिया. एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी मिनट (124:44 मिनट) में टिएलमैन ने पेनाल्टी स्पॉट से एक जादुई गोल दागा. यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक का सबसे देर से किया गया गोल है, जिसने सेनेगल का दिल तोड़ दिया. इस धमाकेदार जीत के साथ ही ‘रेड डेविल्स’ (बेल्जियम) का सामना अब अंतिम-16 में सह-मेजबान अमेरिका से होगा.

रोनाल्डो की डियोगो जोटा को आंसू भरी श्रद्धांजलि

मैदान पर रोनाल्डो का जलवा एक बार फिर देखने को मिला. एक पेनाल्टी गोल, रामोस का शानदार हेडर, VAR का ड्रामा और इन सबके बीच डियोगो जोटा को दी गई एक भावुक श्रद्धांजलि. अपनी बहन के उन दावों पर, जिसमें उनके संन्यास की अटकलें लगाई जा रही थीं, रोनाल्डो ने साफ कहा, “मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी या बिना सोचे-समझे नहीं लेता.’ मैच के बाद जोटा को याद करते हुए रोनाल्डो के आंसू छलक आए और उन्होंने भावुक होकर कहा, ‘हम यह मैच उन्हें सम्मान देने के लिए ही जीते हैं.’

जर्मनी और नीदरलैंड्स का सफर खत्म

टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब फुटबॉल की दो दिग्गज टीमें, जर्मनी और नीदरलैंड्स नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गईं. दोनों ही टीमों को पेनाल्टी शूट-आउट में हार का सामना करना पड़ा. जर्मनी को पराग्वे ने और नीदरलैंड्स को मोरक्को ने शिकस्त देकर टूर्नामेंट से विदा कर दिया.

राउंड ऑफ 32 (Round of 32) के नतीजे

  • कनाडा 1-0 दक्षिण अफ्रीका
  • ब्राजील 2-1 जापान
  • पराग्वे 1-1 (4-3 पेनाल्टी) जर्मनी
  • मोरक्को 1-1 (3-2 पेनाल्टी) नीदरलैंड्स
  • नॉर्वे 2-1 कोट डी आइवर (Cote d’Ivoire)
  • फ्रांस 3-0 स्वीडन
  • मेक्सिको 2-0 इक्वाडोर
  • इंग्लैंड 2-1 कांगो डीआर
  • बेल्जियम 3-2 सेनेगल
  • अमेरिका 2-0 बोस्निया-हर्जेगोविना
  • स्पेन 3-0 ऑस्ट्रिया
  • पुर्तगाल 2-1 क्रोएशिया
  • स्विट्जरलैंड 2-0 अल्जीरिया
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम मिस्र (Egypt)- नतीजा आना बाकी
  • अर्जेंटीना बनाम केप वर्डे- नतीजा आना बाकी
  • कोलंबिया बनाम घाना- नतीजा आना बाकी

राउंड ऑफ 16 (Round of 16) में पहुंचने वाली टीमें

3 जुलाई 2026 तक, अंतिम-16 की 16 टीमों में से 13 टीमों के नाम तय हो चुके हैं. कनाडा (सह-मेजबान), मोरक्को, पराग्वे, फ्रांस, ब्राजील, नॉर्वे, मेक्सिको, इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड.

फीफा वर्ल्ड कप 2026: राउंड ऑफ 16 मैच शेड्यूल

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कब होंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले?

इस महाकुंभ के क्वार्टर फाइनल मैच 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच खेले जाएंगे. ये सभी मुकाबले फॉक्सबोरो, इंगलेवुड, मियामी गार्डन्स और कैनसस सिटी के मैदानों पर होंगे.

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