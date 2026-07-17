Home > खेल > FIFA World Cup 2026 Prize Money: चैंपियन को मिलेंगे 490 करोड़, मेडल के साथ पहली बार मिलेगा ये खास तोहफा, जानें रनर-अप और बाकी टीमों…

FIFA World Cup 2026 Prize Money: चैंपियन को मिलेंगे 490 करोड़, मेडल के साथ पहली बार मिलेगा ये खास तोहफा, जानें रनर-अप और बाकी टीमों…

FIFA World Cup 2026: इस बार वर्ल्ड चैंपियन टीम पर होगी रिकॉर्डतोड़ पैसों की बारिश! मेडल के साथ पहली बार मिलेगा एक ऐसा अनोखा तोहफा, जिसकी चर्चा हर तरफ है...

By: Shivani Singh | Published: July 17, 2026 8:07:34 PM IST

FIFA World Cup 2026: इस बार वर्ल्ड चैंपियन टीम पर होगी रिकॉर्डतोड़ पैसों की बारिश! मेडल के साथ पहली बार मिलेगा एक ऐसा अनोखा तोहफा, जिसकी चर्चा हर तरफ है...
FIFA World Cup 2026: इस बार वर्ल्ड चैंपियन टीम पर होगी रिकॉर्डतोड़ पैसों की बारिश! मेडल के साथ पहली बार मिलेगा एक ऐसा अनोखा तोहफा, जिसकी चर्चा हर तरफ है...


फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नए किंग पर इस बार पैसों की जोरदार बारिश होने वाली है. इस बार खिताब अपने नाम करने वाली टीम को करीब ₹490 करोड़ ($51 मिलियन) की भारी-भरकम इनामी राशि मिलेगी. फुटबॉल इतिहास में यह पहली बार है जब किसी वर्ल्ड चैंपियन टीम को इतनी बड़ी रकम दी जा रही है. फीफा ने इस पूरे टूर्नामेंट के लिए कुल ₹8,400 करोड़ ($871 मिलियन) का बंपर प्राइज पूल तय किया है.

इस बार टूर्नामेंट में क्वालीफाई करने वाले हर देश की किस्मत खुली है, क्योंकि खाली हाथ कोई नहीं लौटेगा. हर क्वालीफाइंग टीम को कम से कम ₹120 करोड़ ($12.5 मिलियन) मिलना तय है. इसके अलावा, फीफा ने फाइनल से ठीक पहले एक और बड़ा ऐलान किया है. इस बार चैंपियन खिलाड़ियों को मेडल के साथ-साथ चमचमाती ‘चैंपियनशिप रिंग्स’ भी दी जाएंगी.

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टॉप-4 टीमों को कितना पैसा मिलेगा?

टूर्नामेंट के अंतिम चार (सेमीफाइनल) में पहुंचने वाली टीमों पर सबसे ज्यादा धनवर्षा होगी. आइए जानते हैं किसे कितना पैसा मिलेगा:

  • विजेता (Champion): लगभग ₹490 करोड़ ($51 मिलियन)
  • उपविजेता (Runner-up): लगभग ₹317 करोड़ ($33 मिलियन)
  • तीसरा स्थान (Third Position): लगभग ₹279 करोड़ ($29 मिलियन)
  • चौथा स्थान (Fourth Position): लगभग ₹259 करोड़ ($27 million)

इतिहास में पहली बार मिलेगी ‘चैंपियनशिप रिंग’

फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब चैंपियन टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के अलावा खास चैंपियनशिप रिंग्स से नवाजा जाएगा.

कैसी होगी यह रिंग?

इस बेहद खास अंगूठी के एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की आकृति होगी, जबकि दूसरी तरफ विजेता टीम के सफर को दर्शाने वाला एक कस्टमाइज्ड डिजाइन होगा. हर रिंग पर एक यूनिक नंबर दर्ज होगा और इसे खिलाड़ियों के साइज के हिसाब से तैयार कर सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी के साथ दिया जाएगा.

किसे-किसे मिलेगी?

फाइनल मुकाबले के ठीक बाद विजेता टीम के कप्तान और हेड कोच को टेम्परेरी रिंग्स पहनाई जाएंगी. इसके बाद पूरी टीम के लिए खास तौर पर 30 कस्टमाइज्ड रिंग्स तैयार कर उन्हें बाद में सौंपी जाएंगी.

फैंस के लिए भी मौका

फीफा कुल 2,026 लिमिटेड-एडिशन रिंग्स ही तैयार करवा रहा है. इनमें से 30 रिंग्स चैंपियन टीम को मिलेंगी, जबकि बची हुई 1,996 रिंग्स को ऑफिशियल लाइसेंस के तहत फुटबॉल फैंस के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खिताबी महाजंग

इस बार के महामुकाबले में यूरोपियन चैंपियन स्पेन और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना आमने-सामने होंगे. स्पेन ने सेमीफाइनल में मजबूत फ्रांसीसी सेना को धूल चटाकर फाइनल का टिकट कटाया है. वहीं, लियोनेल मेस्सी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरी और कुल सातवीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है. अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

2022 वर्ल्ड कप के मुकाबले कितनी बढ़ी रकम?

अगर पिछले वर्ल्ड कप से तुलना करें, तो इस बार प्राइज मनी में भारी इजाफा हुआ है:

टूर्नामेंट, विजेता की इनामी राशि उपविजेता की इनामी राशि कुल प्राइज पूल
कतर वर्ल्ड कप (2022) ₹348 करोड़ ($42 मिलियन) ₹248 करोड़ ₹3,600+ करोड़ (32 टीमें)
यूएसए-कनाडा-मेक्सिको (2026) ₹490 करोड़ ($51 मिलियन) ₹317 करोड़ ($33 मिलियन) ₹8,400 करोड़ (48 टीमें)

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