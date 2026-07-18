FIFA World Cup Prize Money:  सेमीफाइनल खेलने वाले को ही मिलेगा 279 करोड़ रुपये, विजेता की प्राइज मनी जान पकड़ लेंगे माथा

FIFA World Cup 2026 Price Money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. मैच 20 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा. वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहली बार है जब अर्जेंटीना और स्पेन फाइनल में आमने-सामने होंगे. 39 साल के लियोनेल मेसी और 19 साल के लामिन यमल के बीच मुकाबला इस टाइटल मुकाबले को यादगार बना देगा.

फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला खेल है, इसलिए ज़ाहिर है कि FIFA वर्ल्ड कप में बहुत सारा पैसा दांव पर लगा होता है. क्या आप जानते हैं कि FIFA ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए $871 मिलियन का रिकॉर्ड प्राइज़ पूल तय किया है. चैंपियन को 4 अरब भारतीय रुपये से ज़्यादा की प्राइज़ मनी मिलेगी?

83,866 करोड़ रुपये का प्राइज पूल

FIFA ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए $871 मिलियन का प्राइज़ पूल तय किया है. यह रकम लगभग 83,866 करोड़ रुपये के बराबर है. इस बार टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई, और पिछले साल के मुकाबले प्राइज़ पूल में 50 परसेंट की बढ़ोतरी की गई.

चैंपियंस पर बरसेगा पैसा

वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. जीतने वाली टीम को $50 मिलियन मिलेंगे, जो इंडियन करेंसी में लगभग Rs 481 करोड़ के बराबर है. रनर-अप को $33 मिलियन मिलेंगे. तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को $29 मिलियन और चौथे नंबर पर रहने वाली टीम को $27 मिलियन मिलेंगे.

चैंपियन – Rs 481 करोड़

रनर-अप – Rs 317 करोड़

तीसरा नंबर – Rs 279 करोड़

चौथा नंबर – Rs 259 करोड़

कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा

गौरतलब है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, सभी 48 टीमों को तैयारी के लिए $2.5 मिलियन मिले थे. वर्ल्ड कप में खेलने वाली हर टीम को कम से कम $10 मिलियन मिलेंगे, जो लगभग ₹962 करोड़ (लगभग $962 मिलियन) के बराबर है.

जो चार टीमें क्वार्टर फ़ाइनल में पहुंचीं, लेकिन सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुंच पाईं, उनमें से हर एक को $19 मिलियन मिलेंगे. नौवीं से 16वीं रैंक वाली टीमों में से हर एक को $15 मिलियन मिलेंगे, 17वीं से 32वीं रैंक वाली टीमों में से हर एक को $11 मिलियन मिलेंगे, और जो टीमें ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाईं, उन्हें $10 मिलियन मिलेंगे. इसमें तैयारी के लिए टीमों को मिले $2.5 मिलियन शामिल नहीं हैं.