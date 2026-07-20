Home > खेल > FIFA World Cup 2026 Prize Money: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मालामाल हुआ स्पेन! चमचमाती ट्रॉफी के सात मिले 4814252500 रुपये; हारने वाली अर्जेंटीना को भी मिले करोड़ों

FIFA World Cup 2026 Prize Money: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मालामाल हुआ स्पेन! चमचमाती ट्रॉफी के सात मिले 4814252500 रुपये; हारने वाली अर्जेंटीना को भी मिले करोड़ों

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया है. विनर स्पेन को रिकॉर्ड 50 मिलियन डॉलर और उपविजेता बनी अर्जेंटीना को 33 मिलियन डॉलर मिले हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 20, 2026 11:16:49 AM IST

वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मालामाल हुआ स्पेन
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मालामाल हुआ स्पेन


FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबला रविवार, 19 जुलाई 2026 को मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया था. इस एतिहासिक मुकाबले में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना को  स्पेन ने 1-0 से मात दी और इस साल की खूबसूरत ट्रॉफी के साथ विनर का खिताब अपने नाम किया. यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने ट्रॉफी के साथ-साथ इनाम की बड़ी राशि भी अपने नाम की है. दूसरी तरफ हारने वाली अर्जेंटीना का विनर बनने का सपना एक बार फिर से अधूरा रह गया. लेकिन उपविजेता बनने के बाद भी टीम को एक बड़ी रकम हाथ लगी है. दिसंबर 2025 में फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनों ने लीडरशिप में फीफा काउंसिल के बैठक के मुताबिक, इस साल विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा प्राइज मनी रखा गया था. 

विनर को कितना मिला प्राइज?

विनर स्पेनिश टीम को विनर शारी के तौर पर 50 मिलियन डॉलर (करीब 481 करोड़ रुपये) का प्राइज मनी मिला है. जानकारी के मुताबिक, यह पुरुषों के विश्व कप इतिहास में किसी भी विनर टीम को मिलने वाली सबसे अधिक प्राइज मनी है. 

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उपविजेता अर्जेंटीना भी नहीं लौटी खाली हाथ 

फाइनल में 1-0 से हारने वाली रनर्स अप अर्जेंटीना को 33 मिलियन डॉलर (करीब 318 करोड़ रुपये) मिलेंगे. ये 2022 में उपविजेता रही फ्रांस को मिली प्राइज मनी से 3 मिलियन डॉलर है. 

FIFA वर्ल्ड कप 2026 प्राइज मनी का ब्रेकडाउन

  • चैंपियंस (स्पेन): USD 50 मिलियन
  • रनर-अप (अर्जेंटीना): USD 33 मिलियन
  • तीसरा स्थान (इंग्लैंड): USD 29 मिलियन
  • चौथा स्थान (फ्रांस): USD 27 मिलियन
  • क्वार्टर-फ़ाइनलिस्ट (5th-8th): USD 19 मिलियन (हर एक)
  • राउंड ऑफ़ 16 टीमें (9th-16th): USD 15 मिलियन (हर एक)
  • राउंड ऑफ़ 32 टीमें (17th-32nd): USD 11 मिलियन (हर एक)
  • ग्रुप स्टेज टीमें (33rd-48th): USD 9 मिलियन (हर एक)

ये भी पढ़ें: फीफा फाइनल में ट्रंप की किरकिरी! स्पेन को ट्रॉफी देने के बाद स्टेज पर जमे, आखिरकार हाथ पकड़कर हटाना पड़ा

इस बार मिली सबसे अधिक प्राइज मनी 

इस बार फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमों के नए फॉर्मेट के कारण सभी क्वालीफाई करने वाली टीमों को ज्यादा इनामी राशि मिली है. इसका फायदा शुरुआती दौर में बाहर होने वाली टीमों को भी हुआ. जहां स्पेन अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है, वहीं टूर्नामेंट में शामिल सभी देशों ने रिकॉर्ड प्राइज मनी से बड़ी कमाई की है.

ये भी पढ़ें: उधार के बल्ले से लॉर्ड्स में रचा इतिहास! रोहित के शानदार शतक के बाद क्रिकेटर ने किया बड़ा खुलासा

Tags: Argentina FIFA World Cup 2026fIFA World Cup 2026 Prize MoneySpain World Cup 2026
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