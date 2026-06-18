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FIFA World Cup 2026: रोनाल्डो की पुर्तगाल का निकला दम! 46वीं रैंक वाली कांगो ने ड्रॉ पर रोका

FIFA World Cup 2026: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने फीफा विश्व कप 2026 की निराशाजनक शुरुआत की है. पुर्तगाल को 46वीं रैंक वाली डीआर कांगो ने 1-1 से बराबरी पर रोक दिया, जबकि हर किसी को लग रहा था पुर्तगाल आसानी से मैच जीत सकता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 18, 2026 10:17:43 AM IST

46वीं रैंक वाली कांगो ने पुर्तगाल को ड्रॉ पर रोका.
46वीं रैंक वाली कांगो ने पुर्तगाल को ड्रॉ पर रोका.


FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) अपने छठे विश्व कप का पहला मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन उनकी शुरुआत निराशाजनक रही. रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को डीआर कांगो ने 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया. इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रदर्शन खराब रहा. वह पूरे मैच में बेसअर दिखाई दिए. 41 साल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लंबे समय तक मैदान पर वैसे ही एक दर्शक बने रहे. रोनाल्डो के पास गोल करने का एक मौका भी आया था, लेकिन वह चूक गए. डीआर कांगो के मजबूत डिफेंस के आगे रोनाल्डो बेबस दिखाई दिए.

रोनाल्डो का नहीं चला जादू

इस मैच में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने अच्छी शुरुआत की थी. पुर्तगाल ने ज्यादा समय तक गेंद पर कब्जा जमाए रखा, लेकिन शॉट मारने के मामले में कांगो के खिलाड़ी उनसे आगे रहे. इस मुकाबले में पुर्तगाल के स्टार अटैकर खिलाड़ी रोनाल्डो ने फैंस को सबसे ज्यादा निराश किया. पुर्तगाल के खिलाड़ियों ने कई बार अच्छे मौके बनाए, लेकिन रोनाल्डो गोल करने में नाकाम रहे. मैच के छठे मिनट में ही पुर्तगाल के जोआओ नेवेस ने हेडर के जरिए बहुत शानदार गोल मार दिया था. ऐसे में लग रहा था कि पुर्तगाल इस मैच में आसानी से कांगो को हरा देगी, लेकिन पूरे मैच में पुर्तगाल के खिलाड़ी दूसरे गोल के लिए तरस गए. हाफ-टाइम से ठीक पहले डीआर कांगो के योन विसा ने शानदार गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

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रोनाल्डो ने की मेसी की बराबरी

भले ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कांगो के खिलाफ मैच में कोई गोल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. रोनाल्डो ने अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) की बराबरी कर ली. दरअसल, लियोनेल मेसी अपने करियर का छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. वहीं, रोनाल्डो भी अपने करियर का छठा विश्व कप खेल रहे हैं. मेसी ने छठे विश्व कप के पहले मैच में हैट्रिक गोल दागकर इतिहास रच दिया. उन्होंने अकेले के दम पर अर्जेंटीना का मैच जिता दिया. वहीं, रोनाल्डो अपनी टीम के लिए एक भी गोल नहीं कर पाए.

Tags: Cristiano RonaldoFIFA World Cup 2026
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