FIFA World Cup Standing 2026: ग्रुप स्टेज खत्म; मेसी की अर्जेंटीना और रोनाल्डो की पुर्तगाल का नॉकआउट में किससे होगा सामना? देखें समीकरण

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के मुकाबलों पर रविवार को पर्दा गिर गया. इसके साथ ही नॉकआउट यानी ‘राउंड ऑफ 32’ की तस्वीर भी साफ हो गई है, जहां अब कुल 32 टीमें खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी.

इस बार ग्रुप स्टेज में पूर्व चैंपियन फ्रांस, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना और मेक्सिको का एकतरफा जलवा देखने को मिला. ये तीनों ही ऐसी टीमें रहीं, जिन्होंने अपने ग्रुप के सभी मैचों में जीत दर्ज की.

उरुग्वे को लगा बड़ा झटका, केप वर्डे ने रचा इतिहास

ग्रुप स्टेज का अंत होते-होते कुछ बड़े उलटफेर भी देखने को मिले. दो बार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे का सफर यहीं थम गया, जो इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. ग्रुप-H से स्पेन और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही केप वर्डे की टीम ने अगले दौर का टिकट कटाकर सबको चौंका दिया.

वहीं, पांच बार की चैंपियन ब्राजील ने भी अपने ग्रुप में दमदार प्रदर्शन करते हुए आसानी से नॉकआउट में जगह बना ली है.

‘राउंड ऑफ 32’ में किससे भिड़ेगा कौन?

अब नॉकआउट का रोमांच शुरू होने वाला है, जहां कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे:

ब्राजील vs जापान: अगले दौर में ब्राजील का सामना चुनौती देने को तैयार जापान से होगा.

अर्जेंटीना vs केप वर्डे: लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना के सामने इतिहास रचने वाली केप वर्डे की चुनौती होगी.

पुर्तगाल vs क्रोएशिया: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को टोरंटो में क्रोएशिया के खिलाफ एक बेहद कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा.

क्या है नॉकआउट का पूरा गणित?

इस बार का वर्ल्ड कप 48 टीमों के बड़े फॉर्मेट में खेला जा रहा है। नियम के मुताबिक, सभी 12 ग्रुप्स (Group A to L) से टॉप-2 पर रहने वाली टीमें सीधे ‘राउंड ऑफ 32’ में पहुंच गई हैं. इनके अलावा, सभी ग्रुप्स में तीसरे नंबर पर रहने वाली 8 सबसे बेस्ट टीमों को भी नॉकआउट का टिकट मिला है।

राउंड 3 के बड़े मैचों के नतीजे

ग्रुप स्टेज के आखिरी राउंड में टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. आइए नजर डालते हैं मुख्य मुकाबलों के नतीजों पर: