FIFA World Cup 2026 Standings: ग्रुप स्टेज के दूसरे दौर में ही मचा गदर, इन दिग्गज टीमों ने कटाया नॉकआउट का टिकट!

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शुरुआती मुकाबलों से ही जबरदस्त ड्रामा और रोमांच देखने को मिल रहा है. नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने के लिए टीमों के बीच एक-एक पॉइंट की जंग छिड़ी हुई है. ग्रुप स्टेज के दूसरे दौर के मैच खत्म हो चुके हैं और राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की रेस अब बेहद दिलचस्प हो गई है. कुछ ग्रुप्स में तो स्थिति इतनी फंस गई है कि मामला बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ टिका है. ऐसे में टीमों का आगे का सफर तय करने में हर एक गोल और गोल डिफरेंस बहुत बड़ा रोल निभा रहा है.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 की अपडेटेड पॉइंट्स टेबल (24 जून, 2026 तक)

ग्रुप A की स्थिति

ग्रुप B की स्थिति

ग्रुप C की स्थिति

ग्रुप D की स्थिति

ग्रुप F की स्थिति

ग्रुप G की स्थिति

ग्रुप H की स्थिति

ग्रुप I की स्थिति

ग्रुप J की स्थिति

ग्रुप K की स्थिति

ग्रुप L की स्थिति

2026 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल: दिग्गज टीमों का दबदबा, नॉकआउट में बनाई जगह

मेजबानों का जलवा: को-होस्ट मेक्सिको अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर और बिना एक भी गोल खाए 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप A में टॉप पर बना हुआ है. मेक्सिको ने इसके साथ ही नॉकआउट स्टेज का टिकट भी पक्का कर लिया है.

कुछ ऐसा ही हाल अमेरिकी मेंस फुटबॉल टीम का भी है. यूएसए अपने घर में दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत +5 के बड़े गोल डिफरेंस के साथ ग्रुप D में 6 अंक लेकर टॉप पर काबिज है.

यूरोप की दो सबसे खतरनाक टीमें जर्मनी और फ्रांस इस टूर्नामेंट में बेहद आक्रामक नजर आ रही हैं. दोनों ही टीमें अब तक 9-9 गोल दाग चुकी हैं. जर्मनी जहां ग्रुप E में सबसे ऊपर है, वहीं फ्रांसीसी टीम नॉर्वे जैसी मजबूत स्कैंडिनेवियाई टीम को पीछे छोड़ते हुए ग्रुप I में पहले नंबर पर बनी हुई है.

डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना का विजयी रथ भी बिना किसी रुकावट के दौड़ रहा है. अर्जेंटीना की टीम ने भी अपने दोनों मैचों में विरोधी टीमों को कोई मौका नहीं दिया और बिना कोई गोल खाए ग्रुप J में टॉप पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है.