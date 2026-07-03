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FIFA World Cup 2026: टूटने वाला है फैंस का दिल! मेसी, रोनाल्डो और नेमार समेत ये बड़े नाम लेंगे सन्यास? यहां देखें लिस्ट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच के बीच फैंस का दिल टूटने वाला है. मेसी, रोनाल्डो और नेमार समेत संन्यास लेने वाले 15 दिग्गज फुटबॉलर्स की पूरी लिस्ट यहां देखें.

By: Shivani Singh | Published: July 3, 2026 4:33:11 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच के बीच फैंस का दिल टूटने वाला है. मेसी, रोनाल्डो और नेमार समेत संन्यास लेने वाले 15 दिग्गज फुटबॉलर्स की पूरी लिस्ट यहां देखें.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच के बीच फैंस का दिल टूटने वाला है. मेसी, रोनाल्डो और नेमार समेत संन्यास लेने वाले 15 दिग्गज फुटबॉलर्स की पूरी लिस्ट यहां देखें.


फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में अब तक कई रोमांचक मुकाबले और शानदार गोल देखने को मिले हैं, जिसने दुनिया भर के फुटबॉल फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया. लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होने जा रहा है. ‘राउंड ऑफ 32’ स्टेज के मुकाबले शुरू होते ही मैदान पर तनाव और रोमांच एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां एक भी गलती का मतलब होगा सीधा टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता.

इस नॉकआउट दौर में जहां 16 टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगी, वहीं यह मंच फुटबॉल इतिहास के कुछ सबसे बड़े दिग्गजों के अंतरराष्ट्रीय सफर का आखिरी पड़ाव भी साबित होने वाला है. जब कोई खिलाड़ी सालों तक अपनी नेशनल जर्सी के लिए जान लगाने और अनगिनत रिकॉर्ड बनाने के बाद संन्यास लेता है, तो फैंस के लिए उस पल को स्वीकार करना बेहद भावुक और मुश्किल होता है.

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मैनुअल नोइर के संन्यास से फैंस मायूस

ऐसा ही एक भावुक पल मंगलवार को देखने को मिला, जब पराग्वे के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनाल्टी शूटआउट में मिली हार के साथ ही जर्मनी का सफर खत्म हो गया. इस हार के बाद जर्मनी के महान गोलकीपर मैनुअल नोइर (Manuel Neuer) ने संन्यास का ऐलान कर दिया. बायर्न म्यूनिख के इस स्टार शॉट-स्टॉपर को जर्मनी के हेड कोच जूलियन नैगल्समैन ने इस आखिरी बड़े टूर्नामेंट के लिए विशेष रूप से टीम में वापस बुलाया था.

भले ही जर्मनी का यह अभियान बेहद निराशाजनक रहा, लेकिन टीम के लिए नोइर का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. वह 2014 की उस अजेय जर्मन टीम के अहम स्तंभ थे, जिसने सेमीफाइनल में मेजबान ब्राजील को 7-1 से रौंदकर इतिहास रचा था और फिर मारियो गोट्जे के यादगार गोल की बदौलत अपना चौथा वर्ल्ड कप खिताब जीता था.

FIFA World Cup 2026 के बाद क्यों संन्यास ले रहे हैं खिलाड़ी?

किसी भी फुटबॉलर के लिए दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खेलते हुए अपने देश की जर्सी में करियर को अलविदा कहना एक सपने जैसा होता है. लाखों फैंस के सामने अपना सब कुछ झोंक देना और दुनिया भर से मिलने वाले प्यार के बीच विदा लेना, खिलाड़ी अपने करियर का सबसे शानदार अंत मानते हैं.

इसके अलावा, लगातार मैच खेलने की थकान, बढ़ती उम्र के साथ फिजिकल लिमिट्स और सालों के करियर के दौरान लगी चोटों का शरीर पर पड़ना भी इसकी बड़ी वजह है. साल 2026 फुटबॉल के एक स्वर्णिम युग के अंत का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि नेमार जूनियर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे महान खिलाड़ी अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं.

ये दिग्गज खिलाड़ी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद कह सकते हैं अलविदा

क्र.सं खिलाड़ी का नाम देश
1 लियोनेल मेसी (Lionel Messi) अर्जेंटीना
2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) पुर्तगाल
3 नेमार जूनियर (Neymar Jr) ब्राजील
4 लुका मोड्रिक (Luka Modric) क्रोएशिया
5 मैनुअल नोइर (Manuel Neuer) जर्मनी
6 मोहम्मद सलाह (Mohamed Salah) मिस्र (Egypt)
7 वर्जिल वैन डाइक (Virgil van Dijk) नीदरलैंड
8 सोन ह्युंग मिन (Son Heung Minh) दक्षिण कोरिया
9 गुइलेर्मो ओचोआ (Guillermo Ochoa) मैक्सिको
10 सादियो माने (Sadio Mane) सेनेगल
11 रोमेलु लुकाकु (Romelu Lukaku) बेल्जियम
12 केविन डी ब्रुइन (Kevin De Bruyne) बेल्जियम
13 मार्विनहोस (Marquinhos) ब्राजील
14 थिबॉट कर्टिस (Thibaut Courtois) बेल्जियम
15 पैट्रिक शिट (Patrick Schick) चेकिया (Czechia)

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