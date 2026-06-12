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FIFA World Cup 2026: अगर मिस कर दिया है ओपनिंग सेरेमनी,तो यहां देखें शकीरा का खास परफॉर्मेंस

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Video: ओपनिंग सेरेमनी में एज़्टेक कल्चर दिखाया गया, और मशहूर मैक्सिकन सिंगर लीला डाउन्स ने सभी का स्वागत किया. परफॉर्मर्स ने अलग-अलग रंगों के कपड़े पहने हुए डांस मूव्स भी दिखाए.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 12, 2026 5:46:11 PM IST

फीफा विश्व कप 2026 ओपनिंग सेरेमनी
फीफा विश्व कप 2026 ओपनिंग सेरेमनी


FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Video: FIFA वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत मेक्सिको सिटी में मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैच से पहले एक रंगीन प्रोग्राम के साथ हुई. शकीरा ने ऑफिशियल गाने ‘दाई दाई’ पर अपनी डांस परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया. शकीरा के अलावा, बर्ना बॉय जैसे लैटिन अमेरिकन म्यूजिक स्टार्स ने भी ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया. ओपनिंग सेरेमनी में शकीरा के साथ परफॉर्म करने वालों की लिस्ट में एलेजांद्रो फर्नांडीज, बेलिंडा, डैनी ओशन, जे बाल्विन, लीला डाउन्स, लॉस एंजिल्स अजुल्स, माना और टायला जैसे नाम भी शामिल थे.ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार दुनिया भर के 48 देश FIFA वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या 32 थी.

डाई-डाई” गाने इंटरनेट पर मचा दी धूम 

“डाई-डाई” गाने ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इसी गाने पर शकीरा की परफॉर्मेंस ने एस्टाडियो एज़्टेका स्टेडियम को मंत्रमुग्ध कर दिया. शकीरा की परफॉर्मेंस ने 2010 वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा कर दीं, जब उन्होंने अपना दुनिया भर में मशहूर “वाका-वाका” गाना गाया था. इस बार, उन्होंने नाइजीरियाई स्टार बर्ना बॉय के साथ एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी.

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ओपनिंग सेरेमनी में एज़्टेक कल्चर दिखाया गया, और मशहूर मैक्सिकन सिंगर लीला डाउन्स ने सभी का स्वागत किया. परफॉर्मर्स ने अलग-अलग रंगों के कपड़े पहने हुए डांस मूव्स भी दिखाए.

मैक्सिकन कलाकारों ने दी यादगार परफॉर्मेंस

एस्टाडियो एज़्टेका फुटबॉल की दुनिया में एक खास जगह रखता है, जिसने 1970 और 1986 के वर्ल्ड कप फाइनल होस्ट किए हैं और एक बार में 87,000 से ज़्यादा लोगों को बैठा सकता है. मैक्सिकन कलाकारों ने भी यादगार परफॉर्मेंस दीं.

तीन देश मिलकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट कर रहे हैं. ओपनिंग सेरेमनी मेक्सिको में हो चुकी है, और USA और कनाडा में पहले मैच खेले जाने से पहले ओपनिंग सेरेमनी भी वहीं होगी. पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 104 मैच खेले जाएंगे.

कौन सी टीमें अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही हैं?

  1. केप वर्डे
  2. कुराकाओ
  3. जॉर्डन
  4. उज़्बेकिस्तान

Tags: FIFA World Cup 2026
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