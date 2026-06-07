FIFA World Cup 2026: भारत में कहां देखें फीफा वर्ल्ड कप 2026, कितने बजे होगा मैच? जानें सारी डिटेल्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: IPL 2026 खत्म होने के बाद भारतीय फैंस की नजर फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा विश्व कप पर है. 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) शुरू होने जा रहा है. भारत समेत पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस बेसब्री से इस विश्व कप का इंतजार कर रहे थे. इस टूर्नामेंट की मेजबानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर करेंगे. भारत और नॉर्थ अमेरिका के समय में काफी अंतर है.

ऐसे में जाहिर है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को देखने के लिए भारतीय फैंस को अपनी नींद खराब करनी होगी. दरअसल, जब फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले खेले जाएंगे, तो उस समय भारत में रात का समय होगा. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप फीफा वर्ल्ड कप 2026 के के मुकाबले कब और कहां देख सकेंगे.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत में फुटबॉल के मेगा टूर्नामेंट फीफा विश्व कप के टीवी टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स जी एंटरटेनमेंट को मिले हैं. भारतीय फैंस जियोसिनेमा पर इस विश्व कप का मैच देखने को नहीं मिलेगा. अगर भारत में किसी को फीफा विश्व कप के मैच देखने हैं, तो वह टीवी पर जी के नए स्पोर्ट्स चैनल्स पर देख सकते हैं. इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग भी Zee5 के एप और वेबसाइट पर जाएगी.

हालांकि लाइव मैच देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना होगा. इस प्लेटफॉर्म सभी मैचों में इंग्लिश और हिंदी कमेंट्री उपलब्ध रहेगी. अगर आप ऑनलाइन फुटबॉल वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं कि तो आपको 3 महीने का प्लान लेना होगा, जो 799 रुपये का है. इसमें सभी एक्सेस के साथ स्पोर्ट्स भी शामिल हैं. इसके अलावा आप 1,699 रुपये वाला प्रीमियम एनुअल प्लान भी ले सकते हैं.

टीवी पर कहां देख सकेंगे मैच?

अगर भारत में आप टीवी पर फीफा विश्व कप 2026 के मैच देखना चाहते हैं, तो Unite8 स्पोर्ट्स चैनल पर उसका लुत्फ उठा सकते हैं. Zee एंटरटेनमेंट मे खासतौर पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए Unite8 स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया है. ग्रुप स्टेज के कई मुकाबले एक ही समय पर खेले जाएंगे.

ऐसे में सभी मैचों के टेलीकास्ट के लिए कवरेज को चार अलग-अलग चैनल्स पर बांटा गया है. इनमें Unite8 स्पोर्ट्स 1, Unite8 स्पोर्ट्स 1 HD, Unite8 स्पोर्ट्स 2 और Unite8 स्पोर्ट्स 2 HD शामिल हैं. Unite8 स्पोर्ट्स 1 का बेस प्राइस 7 रुपये, Unite8 स्पोर्ट्स 1 HD का 9 रुपये, Unite8 स्पोर्ट्स 2 का 8 रुपये और Unite8 स्पोर्ट्स 2 HD का 11 रुपये प्रति महीना रखा गया है.