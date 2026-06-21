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FIFA World Cup Hottest Fan: कौन है फुटबॉल की सबसे हॉट फैन? मैच छोड़ देखने लगे लोग; तस्वीरें ने सोशल मीडिया पर मचाया धूम

FIFA World Cup Hottest Fan: गौरतलब है कि इवाना ने कतर में हुए 2022 FIFA वर्ल्ड कप के दौरान सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान अपने स्टाइल से सभी को मोहित कर लिया था. वह अब सोशल मीडिया स्टार बन गई हैं.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 21, 2026 9:57:43 PM IST

2026 फीफा वर्ल्ड कप की सबसे हॉट फैन
2026 फीफा वर्ल्ड कप की सबसे हॉट फैन


FIFA World Cup Hottest Fan: यह सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि फैंस का भी वर्ल्ड कप है. FIFA वर्ल्ड कप 2026 के दौरान इंग्लैंड और क्रोएशिया के मैच में एक ऐसी फैन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसे सोशल मीडिया पर ‘वर्ल्ड कप की सबसे हॉट फैन’ कहा जा रहा है. क्रोएशिया की मशहूर मॉडल और सोशल मीडिया स्टार इवाना नॉल एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से चर्चा में हैं. 2022 वर्ल्ड कप में सुर्खियां बटोरने वाली इवाना इस बार भी स्टेडियम में अपने खास लुक के साथ नजर आईं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

33 साल की हैं इवाना

इवाना नॉल है को अक्सर क्रोएशियाई मैचों के दौरान देखा जाता है. इवाना 33 साल की हैं. वह क्रोएशिया की पारंपरिक लाल और सफेद चेकर्ड थीम वाली डीप-नेक टॉप पहने स्टेडियम में देखी गईं. इवाना ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर कीं.

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2022 FIFA वर्ल्ड कप में मचाया धमाल

गौरतलब है कि इवाना ने कतर में हुए 2022 FIFA वर्ल्ड कप के दौरान सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान अपने स्टाइल से सभी को मोहित कर लिया था. वह अब सोशल मीडिया स्टार बन गई हैं.

इवाना DJ और मॉडल के तौर पर भी काम करती हैं, और FIFA की सबसे पॉपुलर फैंस में से एक बन गई हैं.

सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग

इवाना की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें करीब 2.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. इवाना अपने फैंस के लिए वीडियो और फोटो भी शेयर करती हैं. खूबसूरती के मामले में वह कई एक्ट्रेस को पीछे छोड़ देती हैं.

क्रोएशिया की हार

क्रोएशिया इंग्लैंड के खिलाफ मैच हार गया. टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मैच था. इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 से जीत हासिल की. ​​इंग्लैंड के लिए कैप्टन हैरी केन ने दो गोल किए. जूड बेलिंगहॉग और मार्कस रैशफोर्ड ने एक-एक गोल किया. क्रोएशिया के लिए मार्टिन बटुरिना और पेटार मूसा ने एक-एक गोल किया. नतीजतन, क्रोएशिया सिर्फ दो गोल तक ही सीमित रहा. क्रोएशिया का अगला मैच 24 जून को पनामा के खिलाफ है. इंग्लैंड का अगला मैच घाना के खिलाफ होगा.

Tags: FIFA World Cup 2026Ivana Knoll
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