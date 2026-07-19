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FIFA WC Final: आज रात अर्जेंटीना-स्पेन के बीच खिताबी जंग; जानें भारत में कब और कहां मुफ्त में देखें लाइव मुकाबला

FIFA World Cup 2026 Final LIVE: आज देर रात इतिहास रचने उतरेगी अर्जेंटीना! क्या स्पेन रोक पाएगा चैंपियन का रास्ता? जानें भारत में कब, कहां और कैसे बिल्कुल फ्री देखें यह महामुकाबला.

By: Shivani Singh | Published: July 19, 2026 6:26:08 PM IST

FIFA World Cup 2026 Final LIVE: आज देर रात इतिहास रचने उतरेगी अर्जेंटीना! क्या स्पेन रोक पाएगा चैंपियन का रास्ता? जानें भारत में कब, कहां और कैसे बिल्कुल फ्री देखें यह महामुकाबला.
FIFA World Cup 2026 Final LIVE: आज देर रात इतिहास रचने उतरेगी अर्जेंटीना! क्या स्पेन रोक पाएगा चैंपियन का रास्ता? जानें भारत में कब, कहां और कैसे बिल्कुल फ्री देखें यह महामुकाबला.


फुटबॉल के महाकुंभ का वो पल आ गया है जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में आज देर रात (भारतीय समयानुसार) डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होने जा रहा है. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले को लेकर भारतीय फुटबॉल फैंस के बीच भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

एक तरफ जहां अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर इतिहास दोहराना चाहेगी, वहीं स्पेन उनके और इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बीच दीवार बनकर खड़ा है. बता दें कि फुटबॉल के इतिहास में अब तक केवल इटली और ब्राजील ही अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने में कामयाब रहे हैं. इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना का प्रदर्शन बेहद आक्रामक रहा है. टीम ने अब तक खेले 7 मैचों में रिकॉर्ड 19 गोल दागे हैं. वहीं, टीम के 39 वर्षीय कप्तान 8 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने हुए हैं.

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किसका पलड़ा है भारी?

अगर दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें, तो मुकाबला बराबरी का नजर आता है. स्पेन और अर्जेंटीना अब तक कुल 14 बार आमने-सामने आ चुके हैं, जिसमें से दोनों ही टीमों ने 6-6 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं.

फीफा वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सिर्फ एक बार (1966 के ग्रुप स्टेज में) टकराई थीं, जहाँ अर्जेंटीना ने 2-1 से बाजी मारी थी. उस मैच में अर्जेंटीना के लुइस आर्टीम ने दो गोल किए थे, जबकि स्पेन के लिए एकमात्र गोल पिरी ने दागा था.

दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत करीब आठ साल बाद होने जा रही है. आखिरी बार जब दोनों टीमें एक फ्रेंडली मैच में भिड़ी थीं, तो ‘ला रोहा’ (स्पेन) ने मैड्रिड में इस्को की हैट्रिक की बदौलत अर्जेंटीना को 6-1 से करारी शिकस्त दी थी.

भारत में कब और कहाँ देखें लाइव मैच?

भारत में मैच का समय क्या है?

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच यह महामुकाबला आज देर रात (सोमवार तड़के) 12:30 AM से शुरू होगा.

टीवी पर कहाँ देखें लाइव टेलीकास्ट?

भारत में इस फाइनल मैच का सीधा प्रसारण (Live Broadcast) Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनल्स पर किया जाएगा.

मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

अगर आप ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं, तो भारत में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

फ्री में कैसे देखें लाइव मैच?

भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि आप इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं. दूरदर्शन के DD Sports चैनल पर इसका सीधा प्रसारण मुफ्त किया जाएगा.

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