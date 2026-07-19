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FIFA World Cup Final: फुटबॉल फैंस मजे में… दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में देर तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और असम में सरकारों ने होटल, कैफे और रेस्टोरेंट को देर रात तक खुले रखने की अनुमति दी है.

By: Satyam Sengar | Published: July 19, 2026 11:12:54 PM IST

FIFA World Cup 2026 Final: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में देर तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट.
FIFA World Cup 2026 Final: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में देर तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट.


फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अब बेहद करीब है और पूरे भारत में फुटबॉल फैंस का उत्साह चरम पर है. मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खिताबी मुकाबला 20 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा. इस बड़े मुकाबले को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने फुटबॉल फैंस को बड़ी राहत दी है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और असम में होटल, कैफे और रेस्टोरेंट को सामान्य समय से ज्यादा देर तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, ताकि लोग बिना किसी चिंता के मैच का आनंद ले सकें.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी के सभी रेस्टोरेंट और कैफे इस सप्ताहांत सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि फुटबॉल फैंस ने पहले लियोनेल मेसी को इतिहास बनाते देखा है और अब एक और यादगार रात उनका इंतजार कर रही है. सरकार के इस फैसले से राजधानी में देर रात तक मैच देखने वाले फैंस को बड़ी सुविधा मिलेगी.

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बेंगलुरु, मुंबई और असम में भी मिली राहत
बेंगलुरु पुलिस ने भी होटल और रेस्टोरेंट को विशेष अनुमति दी है. तीसरे स्थान के मुकाबले वाले दिन 19 जुलाई को सुबह 5 बजे तक और फाइनल वाले दिन 20 जुलाई को सुबह 3:30 बजे तक भोजन परोसने की इजाजत दी गई है. यह अनुमति नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुरोध के बाद दी गई है. हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया है कि यह छूट सिर्फ इन मैचों के लिए ही लागू रहेगी.

देर रात तक मैच का उठाएं लुत्फ
मुंबई में भी होटल और रेस्टोरेंट को सुबह 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है. वहीं, असम सरकार ने गुवाहाटी और अन्य अनुमति प्राप्त जिलों में रेस्टोरेंट को सेमीफाइनल और फाइनल के दिन सुबह 3:30 बजे तक संचालित करने की मंजूरी दी है. सरकारों के इस फैसले से हजारों फुटबॉल प्रशंसक बड़े पर्दे पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का भरपूर आनंद उठा सकेंगे.

Tags: fifa world cup
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