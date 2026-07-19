FIFA World Cup: फाइनल में कौन संभाल रहा रेफरी की कमान? कैसा है इंटरनेशनल रिकॉर्ड, देखें आंकड़े

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले के लिए रेफरी का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है. अर्जेंटीना और स्पेन के बीच रविवार को न्यूयॉर्क में खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में स्लोवेनिया के अनुभवी रेफरी स्लावको विनचिच मैच का संचालन करेंगे. यह उनके करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है. उनके साथ सहायक रेफरी के रूप में टोमाज क्लांचनिक और आंद्राज कोवाचिच मैदान पर मौजूद रहेंगे. वहीं, अधाम मखदमेह चौथे अधिकारी और मोहम्मद अलकलाफ रिजर्व सहायक रेफरी की भूमिका निभाएंगे.

पूरे टूर्नामेंट के दौरान रेफरिंग और वीएआर (वीडियो असिस्टेंट रेफरी) के फैसलों पर लगातार चर्चा होती रही है. खासकर अर्जेंटीना को लेकर पक्षपात के आरोपों ने सोशल मीडिया और फुटबॉल जगत में बहस छेड़ दी है. ऐसे माहौल में फाइनल मुकाबले के रेफरी पर सभी की नजरें रहेंगी. फीफा ने स्लावको विनचिच का एक भावुक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह फाइनल की जिम्मेदारी मिलने की खबर सुनकर भावुक नजर आए. यह पल उनके लंबे और सफल करियर का सबसे यादगार क्षण माना जा रहा है.

बड़े मुकाबलों में रेफरिंग का लंबा अनुभव

46 वर्षीय स्लावको विनचिच ने फीफा वर्ल्ड कप में अपना पदार्पण साल 2022 में कतर में किया था. न्यूयॉर्क में होने वाला फाइनल उनके करियर का छठा वर्ल्ड कप मैच होगा, जबकि मौजूदा टूर्नामेंट में यह उनकी चौथी नियुक्ति है. इससे पहले भी वह कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं और यूरोप के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में उनकी गिनती होती है.

चैंपियंस लीग फाइनल भी करा चुके हैं स्लावको विनचिच

स्लावको विनचिच ने 2024 के यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में रियल मैड्रिड और बोरूसिया डॉर्टमुंड के बीच खेले गए मुकाबले में भी रेफरिंग की थी. इसके अलावा उन्होंने 2022 के यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल, कई यूरोपीय प्रतियोगिताओं, विश्व कप क्वालीफायर और फीफा क्लब वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में भी जिम्मेदारी निभाई है. दिलचस्प बात यह है कि 2022 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की सऊदी अरब के खिलाफ 2-1 की हार वाले मैच में भी वही रेफरी थे. उस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने पेनल्टी से गोल किया था, लेकिन अर्जेंटीना की 36 मैचों की अजेय लय टूट गई थी.