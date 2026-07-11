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FIFA बेच रहा है वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की पिच का घास, एक टुकड़े की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Fifa World Cup 2026 Final: फिफा ने वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में इस्तेमाल होने वाली पिच के असली घास के टुकड़ों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है. प्रत्येक टुकड़े की कीमत 450 अमेरिकी डॉलर रखी गई है और इसे प्रीमियम एक्रेलिक केस में ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट के साथ दिया जाएगा.

By: Divyanshi Singh | Published: July 11, 2026 4:59:08 PM IST

450 डॉलर में मिलेगा वर्ल्ड कप फाइनल की पिच का टुकड़ा
450 डॉलर में मिलेगा वर्ल्ड कप फाइनल की पिच का टुकड़ा


Fifa World Cup 2026 Final: फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट FIFA World Cup 2026 से जुड़ी एक अनोखी खबर सामने आई है. इस बार सिर्फ मैच ही नहीं, बल्कि फाइनल में इस्तेमाल होने वाली पिच का घास (Turf) भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है. FIFA ने घोषणा की है कि 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी के MetLife Stadium में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप फाइनल की पिच के असली घास के टुकड़े को स्मारिका (Collectible) के रूप में बेचा जाएगा.

कितनी है कीमत?

FIFA ने इस खास कलेक्टिबल की कीमत 450 अमेरिकी डॉलर (करीब 38,000-39,000 रुपये) रखी है. यह घास का असली टुकड़ा एक प्रीमियम एक्रेलिक केस में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे फैंस इसे लंबे समय तक यादगार के रूप में संभाल सकेंगे.

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क्या होगा खास?

FIFA के मुताबिक, हर घास का टुकड़ा फाइनल मैच की असली पिच से लिया जाएगा. इसे एक प्रीमियम पैकेजिंग में दिया जाएगा, जिसमें असली पिच का, घास,प्रीमियम एक्रेलिक डिस्प्ले केस,ऑथेंटिसिटी फिल्म (प्रमाणिकता प्रमाण),USB कीपसेक डिजाइन और  प्रीमियम हिंज्ड बॉक्स होगा. FIFA का कहना है कि यह फुटबॉल प्रेमियों और कलेक्टर्स के लिए बेहद खास यादगार होगी.

फिलहाल किन देशों में मिलेगी?

अभी यह कलेक्टिबल केवल अमेरिका और यूरोप के पते पर ही भेजा जाएगा. FIFA ने स्पष्ट किया है कि सभी ऑर्डर 19 जुलाई 2026 को फाइनल मैच खत्म होने के बाद ही शिप किए जाएंगे.

पहले भी कीमतों को लेकर हुई थी आलोचना

FIFA पहले ही वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की ऊंची कीमतों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनल के कुछ सामान्य टिकटों की कीमत 32,970 डॉलर तक पहुंच गई है.हॉस्पिटैलिटी टिकट, जिनमें खाने-पीने की सुविधा शामिल है, 32,500 से 34,500 डॉलर तक बेचे जा रहे हैं.अब फाइनल की पिच का घास बेचने के फैसले ने भी सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

खिलाड़ियों ने भी उठाए थे सवाल

MetLife Stadium में आमतौर पर NFL के मुकाबले कृत्रिम (Artificial) सतह पर खेले जाते हैं. इसी वजह से खिलाड़ियों और कोचों ने पहले भी यहां तैयार की गई प्राकृतिक घास की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे. इसके बावजूद FIFA ने इसी मैदान को 2026 वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी सौंपी है.

फैंस के लिए खास मौका

यदि आप फुटबॉल के बड़े प्रशंसक हैं और वर्ल्ड कप फाइनल की याद को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, तो यह कलेक्टिबल आपके लिए खास हो सकता है. हालांकि, फिलहाल इसकी डिलीवरी केवल अमेरिका और यूरोप तक ही सीमित रखी गई है.

Tags: FIFA World Cup 2026
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