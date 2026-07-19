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FIFA 2026 Final: आधी रात होगी फुटबॉल की महाजंग, ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगे अर्जेंटीना-स्पेन, भारत में ऐसे देखें लाइव

FIFA World Cup Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच महामुकाबला होने वाला है. ये दोनों टीमें 60 साल बाद विश्व कप में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी. जानें भारत में कहां देख सकेंगे लाइव...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 19, 2026 2:08:08 PM IST

भारत में कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल?
भारत में कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल?


FIFA World Cup Final Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है. 19 जुलाई की रात विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा. अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि स्पेन पिछले 16 सालों से चले आ रहे सूखे को खत्म करना चाहेगी. स्पेन ने पहली और आखिरी बार साल 2010 में वर्ल्ड कप जीता था.

अब स्पेन के पास दूसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी उठाने का मौका है. हालांकि स्पेन के लिए यह मैच आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना शानदार फॉर्म में है और कॉन्फिडेंस से भरी हुई है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक यादगार और रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. दुनिया का हर फुटबॉल फैन इस ऐतिहासिक मुकाबले को लाइव देखना चाहता है. हालांकि भारतीय फुटबॉल फैंस यह मैच देखने के लिए अपनी नींद खराब करनी होगी. जानें भारत में कब-कहां और कैसे फाइनल का महामुकाबला देख पाएंगे.

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कब-कहां खेला जाएगा फाइनल?

फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला अमेरिका के न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड स्थित प्रतिष्ठित मेटलाइफ स्टेडियम (न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम) में खेला जाएगा. यह पहली बार है, जब न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र में विश्व कप फाइनल का आयोजन किया जाएगा. फाइनल मुकाबले के लिए इस स्टेडियम 80 हजार से ज्यादा फैंस के आने की उम्मीद है. इस महामुकाबले से पहले भव्य क्लोजिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जाएगा. इस सेरेमनी में लौरा पौसिनी, निकोल शेरजिंगर, रॉबी विलियम्स और IShowSpeed ​​की परफॉर्मेंस, साथ ही टॉम क्रूज की खास मौजूदगी से फैंस का एंटरटेनमेंट होगा.

ये भी पढ़ें: FIFA WC 2026: मैच हारे, लेकिन जीत ली दुनिया! फ्रांस के एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड ध्वस्त

भारत में कितने बजे देख सकेंगे मैच?

भारतीय फैंस को अर्जेंटीना बनाम स्पेन का फाइनल मैच देखने के लिए अपनी रात की नींद खराब करनी होगी. दरअसल, भारत में विश्व कप के फाइनल का मुकाबला 19-20 जुलाई की रात 12:30 से शुरू होगा.

भारत में कहां देख सकेंगे लाइव?

अगर भारत में आप अर्जंटीना बनाम स्पेन का फाइनल मुकाबला देखना चाहते हैं, तो इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 पर देख सकते हैं. इसके अलावा फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनलों पर उपलब्ध होगा.

भारत में फ्री में कैसे देखें फाइनल?

अगर आप भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल फ्री में देखना चाहते हैं, तो मैच का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन और DD स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं.

किस टीम का पलड़ा भारी?

आंकड़ों की बात करें, तो दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर है. स्पेन और अर्जेंटीना ने अभी तक कुल 14 बार एक-दूसरे का सामना किया है, जिसमें दोनों टीमों ने 6-6 मैच जीते हैं. इसके अलावा 2 मैच ड्रॉ रहे हैं. वहीं, विश्व कप में अभी तक दोनों टीमों की सिर्फ एक बार भिड़ंत हुई है. साल 1966 के विश्व कप में ग्रुप स्टेज में खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से हराया था. इसके बाद अब 60 साल बाद वर्ल्ड कप में स्पेन और अर्जेंटीना की भिड़ंत होने जा रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम ट्रॉफी अपने घर ले जाएगी.

Tags: FIFA World Cup 2026
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