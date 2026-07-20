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फीफा फाइनल में ट्रंप की किरकिरी! स्पेन को ट्रॉफी देने के बाद स्टेज पर जमे, आखिरकार हाथ पकड़कर हटाना पड़ा

FIFA World Cup Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला स्पेन ने 1-0 से अपने नाम किया और दूसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया. मैच के बाद ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पर पहुंचे, जिसके बाद उन्हें फैंस की ओर से हूटिंग का सामना करना पड़ा. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 20, 2026 10:48:32 AM IST

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वायरल वीडियो.
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वायरल वीडियो.


FIFA World Cup Final: अर्जेंटीना और स्पेन के बीच रोमांचक मैच के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 खत्म हुआ. फाइनल के मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. इस मैच के बाद मैदान पर बड़ा ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, यह मुकाबला अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए. इस दौरान स्टेडियम में मौजूद फैंस ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्रंप का स्वागत किया.

इतना ही नहीं, मैच खत्म होने के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप को फैंस की गुस्से से भरी हूटिंग का सामना करना पड़ा. जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फीफा चीफ जियानी इन्फेंटिनो चैंपियन टीम स्पेन को सम्मानित करने के लिए मैदान पर उतरे, तो फैंस ने गुस्से में हूटिंग शुरू कर दी.

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फीफा चीफ ने मंच से हटाया!

फाइनल खत्म होने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप और फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैदान पर आए, तो स्टेडियम में मौजूद 80 हजार से ज्यादा लोगों ने जबरदस्त हूटिंग की. इतना ही नहीं, ट्रंप ने स्पेन की जीत में बिना बुलाए मेहमान बनने की भी कोशिश की. दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप स्पेन के खिलाड़ियों को विश्व कप की ट्रॉफी सौंपने के बाद भी पोडियम से नहीं हटे. वह मंच पर ही डटे रहे. आखिरकार फीफा चीफ ने उन्हें हाथ पकड़कर किनारे किया, जिससे खिलाड़ी अपनी जीत का जश्न मना पाएं. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू होने से पहले हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचे थे. मैच के दौरान ट्रंप इन्फेंटिनो के साथ लग्जरी सीटों वाले एक शीशे से कवर हिस्से में बैठे थे. ट्रंप के आसपास कई बड़े लोग और पूर्व खिलाड़ी भी बैठे थे, जिनमें स्पेन के राजा फेलिप VI, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम शामिल थे.

सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग

डोनाल्ड ट्रंप का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि ट्रंप को स्पेन के खिलाड़ियों के सबसे यादगार पल में बिना बुलाए मेहमान की तरह शामिल नहीं होना चाहिए. दरअसल, मेक्सिको की राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री जैसे वीआईपी मेहमान ट्रॉफी देने के तुरंत बाद मंच से उतर गए, लेकिन ट्रंप मेडल और ट्रॉफी सौंपने के बाद भी जानबूझकर फुटेज और कैमरे के लिए स्टेज पर ही अड़े रहे. ऐसा लग रहा था कि वह स्पेन के सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते हैं.

कैसा रहा फाइनल का मैच?

मुकाबले की बात करें, तो स्पेन ने इस मैच में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया. इसी के साथ स्पेन ने 16 साल बाद दूसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. मैच के 90 मिनट का खेल खत्म होने के बाद दोनों टीमों की ओर से कोई गोल नहीं हुआ था. इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी फेरन टोरेस ने शानदार गोल करते हुए स्पेन के चैंपियन बना दिया. यह इस विश्व कप में उनका पहला गोल था, जिसने स्पेन को वर्ल्ड कप जिताया.

Tags: Donald TrumpFIFA World Cup 2026
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