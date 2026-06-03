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FIFA World Cup 2026 में दिखेगा विरासत का दम, पिता के नक्शेकदम पर चलेंगे ये 9 स्टार

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक 27 पिता-पुत्र जोड़ियां इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुकी हैं. 2026 में यह विरासत आगे बढ़ती नजर आ सकती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 3, 2026 8:02:06 PM IST

फीफा विश्व कप 2026
फीफा विश्व कप 2026


Father Son Duo in FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई युवा खिलाड़ियों के लिए खास होने वाला है. इस बार कई ऐसे फुटबॉलर टूर्नामेंट में डेब्यू कर सकते हैं, जिनके पिता पहले ही विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक 27 पिता-पुत्र जोड़ियां इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुकी हैं. 2026 में यह विरासत आगे बढ़ती नजर आ सकती है.

फ्रांसिस्को कॉन्सीकाओ (पुर्तगाल)

पुर्तगाल के विंगर फ्रांसिस्को कॉन्सीकाओ अपनी रफ्तार और शानदार ड्रिबलिंग के लिए पहचाने जाते हैं. उनके पिता Sergio Conceicao ने 2002 वर्ल्ड कप में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया था. अब फ्रांसिस्को उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं.

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एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे)

दुनिया के सबसे चर्चित स्ट्राइकरों में शामिल Erling Haaland 2026 वर्ल्ड कप में नॉर्वे के लिए बड़ा आकर्षण होंगे. उनके पिता Alf-Inge Haaland 1994 वर्ल्ड कप में नॉर्वे की टीम का हिस्सा रहे थे.

सेबेस्टियन बेरहाल्टर (अमेरिका)

अमेरिकी मिडफील्डर सेबेस्टियन बेरहाल्टर ने हाल के वर्षों में राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई है. उनके पिता Gregg Berhalter 2002 और 2006 वर्ल्ड कप में अमेरिका के लिए खेले और बाद में राष्ट्रीय टीम के कोच भी बने.

जस्टिन क्लुइवर्ट (नीदरलैंड)

नीदरलैंड के आक्रामक खिलाड़ी जस्टिन क्लुइवर्ट के पिता Patrick Kluivert 1998 वर्ल्ड कप में डच टीम के स्टार खिलाड़ियों में शामिल थे. अब जस्टिन से भी बड़े मंच पर प्रभाव छोड़ने की उम्मीद है.

एंगस गन (स्कॉटलैंड)

स्कॉटलैंड के गोलकीपर एंगस गन राष्ट्रीय टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं. उनके पिता Bryan Gunn ने 1990 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व किया था.

क्रिस्टियन थॉर्स्टवेट (नॉर्वे)

नॉर्वे के मिडफील्डर क्रिस्टियन थॉर्स्टवेट के पिता Erik Thorstvedt 1994 वर्ल्ड कप में टीम के गोलकीपर थे. अब बेटा भी राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

जुलियानो सिमियोने (अर्जेंटीना)

अर्जेंटीना के युवा खिलाड़ी जुलियानो सिमियोने के पिता Diego Simeone तीन वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और 1998 में टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. जुलियानो अब अपनी पहचान बनाने की तैयारी में हैं.

ली ताए-सेओक (दक्षिण कोरिया)

दक्षिण कोरिया के उभरते डिफेंडर ली ताए-सेओक के पिता Lee Eul-yong 2002 और 2006 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे थे. युवा खिलाड़ी से देश को काफी उम्मीदें हैं.

लुका जिदान (अल्जीरिया)

गोलकीपर लुका जिदान महान फुटबॉलर Zinedine Zidane के बेटे हैं. जिनेदिन जिदान ने फ्रांस को 1998 वर्ल्ड कप जिताया था. लुका ने अल्जीरिया की राष्ट्रीय टीम चुनी है और 2026 वर्ल्ड कप में अपने पिता की विरासत को नई दिशा देने का मौका पा सकते हैं.

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Tags: Erling HaalandFather Son Duo in FIFA World CupFIFA World Cup 2026Sebastian Berhalter
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