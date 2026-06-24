क्या FIFA World Cup 2026 में हो रही जमकर बेइमानी? पेनाल्टी नहीं देने पर लपेटे में रेफरी…

अडू गिर गए, लेकिन रेफरी ने इसे फाउल नहीं माना और पेनल्टी देने से इनकार कर दिया. इसके बाद वीएआर यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया. घाना की टीम ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट की मजबूत दावेदार मानी जा रही इंग्लैंड को 0-0 से ड्रॉ पर रोक दिया. हालांकि, अगर पेनल्टी का फैसला घाना के पक्ष में जाता तो मैच का नतीजा अलग हो सकता था और घाना 1-0 से जीत भी हासिल कर सकता था.
कोंसा के फैसले पर उठे सवाल
इंग्लैंड को मिला बड़ा सबक
कैन के अनुसार, कोंसा ने गेंद को नहीं छुआ और उनका संपर्क सीधे खिलाड़ी से हुआ, इसलिए यह पेनल्टी हो सकती थी. उन्होंने यह भी बताया कि वीएआर आमतौर पर मैदान पर दिए गए फैसले को तभी बदलता है जब गलती साफ दिखाई दे. इस मामले में अधिकारियों को ऐसा नहीं लगा. इंग्लैंड, जिसे ग्रुप एल में शीर्ष पर रहने का दावेदार माना जा रहा है, को घाना ने कड़ी चुनौती दी. टीम के कोच थॉमस ट्यूशेल के लिए यह मुकाबला एक चेतावनी की तरह है कि खिताब जीतने के लिए टीम को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा. फीफा विश्व कप का सफर अभी लंबा है, लेकिन घाना के खिलाफ यह ड्रॉ इंग्लैंड के लिए एक बड़ा सबक साबित हुआ है.