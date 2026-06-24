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क्या FIFA World Cup 2026 में हो रही जमकर बेइमानी? पेनाल्टी नहीं देने पर लपेटे में रेफरी…

फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड और घाना के बीच मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा, लेकिन एक पेनल्टी फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया. घाना के खिलाड़ी प्रिंस क्वाबेना अडू को इंग्लैंड के डिफेंडर एज़री कोंसा की चुनौती के बाद पेनल्टी नहीं मिली.

By: Satyam Sengar | Published: June 24, 2026 3:17:00 PM IST

क्या फीफा वर्ल्ड कप में हो रही बेइमानी?
क्या फीफा वर्ल्ड कप में हो रही बेइमानी?


फीफा विश्व कप 2026 के शुरुआती मुकाबलों में रेफरी के कई फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं. अब इंग्लैंड और घाना के बीच खेले गए मुकाबले में एक ऐसा ही विवाद सामने आया है. इससे पहले लियोनेल मेसी से जुड़े फैसले को लेकर चर्चा हुई थी, वहीं अब घाना को पेनल्टी नहीं मिलने का मामला सोशल मीडिया पर छा गया है. मैच के दौरान घाना के फॉरवर्ड प्रिंस क्वाबेना अडू को इंग्लैंड के डिफेंडर एज़री कोंसा ने पेनल्टी बॉक्स के अंदर रोकने की कोशिश की.

अडू गिर गए, लेकिन रेफरी ने इसे फाउल नहीं माना और पेनल्टी देने से इनकार कर दिया. इसके बाद वीएआर यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया. घाना की टीम ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट की मजबूत दावेदार मानी जा रही इंग्लैंड को 0-0 से ड्रॉ पर रोक दिया. हालांकि, अगर पेनल्टी का फैसला घाना के पक्ष में जाता तो मैच का नतीजा अलग हो सकता था और घाना 1-0 से जीत भी हासिल कर सकता था.

कोंसा के फैसले पर उठे सवाल

यह घटना मैच के 79वें मिनट में हुई, जब प्रिंस अडू इंग्लैंड के गोलकीपर डीन हेंडरसन की ओर बढ़ रहे थे. तभी एज़री कोंसा ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की. ऐसा लगा कि कोंसा ने दोनों पैरों के साथ एक खतरनाक चुनौती दी और गेंद से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ. बीबीसी स्पोर्ट से बातचीत करते हुए पूर्व रेफरी डैरेन कैन ने कहा कि इंग्लैंड इस फैसले से काफी भाग्यशाली रहा. उन्होंने माना कि इस घटना को रेफरी द्वारा दोबारा देखा जाना चाहिए था.

इंग्लैंड को मिला बड़ा सबक

कैन के अनुसार, कोंसा ने गेंद को नहीं छुआ और उनका संपर्क सीधे खिलाड़ी से हुआ, इसलिए यह पेनल्टी हो सकती थी. उन्होंने यह भी बताया कि वीएआर आमतौर पर मैदान पर दिए गए फैसले को तभी बदलता है जब गलती साफ दिखाई दे. इस मामले में अधिकारियों को ऐसा नहीं लगा. इंग्लैंड, जिसे ग्रुप एल में शीर्ष पर रहने का दावेदार माना जा रहा है, को घाना ने कड़ी चुनौती दी. टीम के कोच थॉमस ट्यूशेल के लिए यह मुकाबला एक चेतावनी की तरह है कि खिताब जीतने के लिए टीम को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा. फीफा विश्व कप का सफर अभी लंबा है, लेकिन घाना के खिलाफ यह ड्रॉ इंग्लैंड के लिए एक बड़ा सबक साबित हुआ है.
 

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Tags: fifa world cup
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