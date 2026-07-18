वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ मिलेगा एक और खिताब, चैंपियंस की उंगलियों में चमकेगी ये खास रिंग, जानें कीमत और खासियत

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ ट्रॉफी की नहीं है. फीफा ने पहली बार विजेता टीम के खिलाड़ियों के लिए विशेष चैंपियनशिप रिंग्स तैयार की हैं. कुल 2026 रिंग्स बनाई जा रही हैं, जिनमें 30 विजेता खिलाड़ियों और टीम स्टाफ के लिए आरक्षित होंगी, जबकि बाकी रिंग्स दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी. यह पहल अमेरिकी खेल संस्कृति से प्रेरित है और वर्ल्ड कप इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है.

ट्रॉफी से आगे बढ़कर यादगार बनेगा 2026 का खिताब

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है. 19 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाला फाइनल मुकाबला दुनिया की निगाहों का केंद्र बना हुआ है. हालांकि इस बार मुकाबले का आकर्षण सिर्फ विश्व विजेता बनने तक सीमित नहीं है. फीफा ने पहली बार ऐसी परंपरा शुरू की है, जो खिलाड़ियों के लिए इस जीत को जीवनभर की याद में बदल देगी. वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ-साथ विशेष चैंपियनशिप रिंग्स भी दी जाएंगी. यह कदम अमेरिकी खेल प्रतियोगिताओं में मिलने वाले सम्मान से प्रेरित माना जा रहा है, जहां सुपर बाउल और एनबीए जैसे बड़े टूर्नामेंटों के विजेता खिलाड़ियों को ऐसी रिंग्स प्रदान की जाती हैं.

फीफा इतिहास में पहली बार मिलेगी चैंपियनशिप रिंग

फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अब तक खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल दिए जाते रहे हैं, लेकिन 2026 संस्करण में फीफा एक नई परंपरा की शुरुआत करने जा रहा है. पहली बार विश्व विजेता टीम के खिलाड़ियों को विशेष रूप से डिजाइन की गई चैंपियनशिप रिंग्स पहनाई जाएंगी. इन रिंग्स का उद्देश्य सिर्फ सम्मान देना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की उपलब्धि को एक स्थायी स्मृति के रूप में संजोना भी है. फीफा का मानना है कि यह पहल टूर्नामेंट की विरासत को और मजबूत करेगी तथा खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों के लिए इसे अधिक यादगार बनाएगी.

30 रहेंगी विजेता टीम के लिए सुरक्षित

इस ऐतिहासिक पहल के तहत कुल 2026 विशेष रिंग्स तैयार की जा रही हैं. इनमें से 30 रिंग्स वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों और संबंधित स्टाफ के लिए आरक्षित रखी गई हैं. फाइनल मुकाबला समाप्त होते ही विजेता टीम के कप्तान और मुख्य कोच को मैदान पर एक अस्थायी रिंग पहनाकर सम्मानित किया जाएगा. इसके बाद खिलाड़ियों की व्यक्तिगत पसंद, नाम और उंगलियों के आकार के अनुसार सभी आधिकारिक रिंग्स को कस्टमाइज किया जाएगा. बाद में एक विशेष समारोह में इन्हें खिलाड़ियों को सौंपा जाएगा.

डिजाइन में दिखेगी विश्व कप की पहचान

इन विशेष रिंग्स का डिजाइन भी काफी आकर्षक और प्रतीकात्मक रखा गया है. अंगूठी के एक हिस्से पर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की आकृति उकेरी जाएगी, जबकि दूसरे हिस्से पर विजेता टीम की पहचान, प्रतीक चिन्ह और संबंधित डिजाइन तत्व शामिल होंगे. यदि स्पेन खिताब जीतता है तो उसकी राष्ट्रीय पहचान रिंग पर दिखाई देगी, वहीं अर्जेंटीना के विजेता बनने की स्थिति में उसके प्रतीक और गौरवशाली फुटबॉल इतिहास को डिजाइन में शामिल किया जाएगा.

हर रिंग के साथ मिलेगा यूनिक नंबर और प्रमाणपत्र

इन रिंग्स को केवल स्मृति चिह्न नहीं बल्कि एक प्रीमियम कलेक्टर आइटम के रूप में भी तैयार किया गया है. प्रत्येक रिंग पर एक विशेष सीरियल नंबर अंकित होगा, जिससे उसकी विशिष्ट पहचान सुनिश्चित होगी. इसके साथ ही खरीदारों और खिलाड़ियों को एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी भी दिया जाएगा. यह प्रमाणपत्र रिंग की आधिकारिक पहचान को प्रमाणित करेगा और इसे लंबे समय तक संग्रहणीय वस्तु के रूप में मूल्यवान बनाएगा.

फुटबॉल प्रशंसकों को भी मिलेगा इतिहास का हिस्सा बनने का मौका

फीफा ने इस पहल को केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रखा है. कुल 2026 रिंग्स में से 30 रिंग्स विजेता टीम के लिए आरक्षित रहने के बाद शेष 1996 रिंग्स दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी. ये सभी रिंग्स आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त उत्पाद होंगी. ऐसे में फुटबॉल प्रेमी भी वर्ल्ड कप 2026 की इस ऐतिहासिक याद को अपने निजी संग्रह का हिस्सा बना सकेंगे. फुटबॉल में नई परंपरा की शुरुआत अमेरिका में सुपर बाउल, एनबीए और अन्य प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में चैंपियनशिप रिंग्स सम्मान और गौरव का प्रतीक मानी जाती हैं. अब फीफा ने भी इसी परंपरा को विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन से जोड़ दिया है. इस कदम ने न सिर्फ फाइनल मुकाबले की चर्चा बढ़ा दी है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में फुटबॉल के बड़े आयोजनों में खिलाड़ियों और प्रशंसकों के अनुभव को और विशेष बनाने के लिए नए प्रयोग किए जा सकते हैं.