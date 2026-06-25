FIFA World Cup 2026: इन टीमों नें रोमांचक जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह, स्टार खिलाड़ियों वाले ये देश हुए बाहर

FIFA World Cup 2026: फीफी विश्व कप 2026 में ब्राजील, मैक्सिको, सिवट्जरलैंज और मौरक्को मे अपने मौचों में शानदार जीत दर्ज करके राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है. ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर मुकाबले को अपने नाम किया. वहीं मैक्सिकों ने चेक रिपब्लिक को इतने ही गोल के अंतर से हराकर मुकाबला जीता. वहीं स्विटजरलैंड ने मेजबान कनाडा को 2-1 से हराकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया. मौरक्को ने हौती को 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 का टिकट कटाया. इन मुकाबलों के नतीजों के बाद बोस्निया-हर्जेगोविना की टीम भी नॉकआउट स्टेज में पहुंच चुकी हैं.

मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराया

फीफा विश्व कप ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया. अब राउंड ऑफ 32 ग्रुप एफ के मुकाबले में टॉप पर रहने वाली टीम से मोरक्कों का मैच होगा. हार के साथ ही हैती का नॉकआउट में खेलने का सपना टूट गया. मोरक्को के खिलाफ हैती ने 10वें मिनट में अपना पहला गोल किया. 1974 के बाद हैती का यह विश्व कप में पहला गोल था. इस गोल के साथ ही हैती के फैंस झूम उठे. गोल करने में लेनी जोसेफ ने अहम भूमिका निभाई. वहीं मोरक्को टीम ग्रुप सी में 3 मुकाबलों में 7 प्वाइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है.

स्विट्जरलैंड ने कनाडा को दी पटखनी

स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रर्दशन करते हुए कनाडा तो 2-1 से हरा कर मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रहा. इस जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड ने राउड़ ऑफ 32 में अपनी जगह को पक्की कर ली. हार के बावजूद मेजबान कनाडा नॉकआउट स्टेज में पहुंचने में कामयाब रही. दोनों टीमों के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिला. पहले हॉफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे हॉफ में 3 गोल हुए. स्विट्जरलैंड ने 3 मुकाबलों में 7 प्वाइंट के साथ नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बनाई और टीम ग्रुप बी में पहले स्थान पर है. वहीं मेजबान कनाडा ने 3 मुकाबलों में 4 प्वाइंट अर्जीत कर राउंड ऑफय 32 में जगह बनाने में कामयबा रही.

ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया

विश्व कप की सबसे फेवरेट टीमों में से एक और 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हारकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है. मुकाबले में विनीसियम जूनियर ने 2 गोल किए. वहीं मैथियस के नाम एक गोल रहा. इस गोल के साथ विनीसियम जूनियर गोल्ड बूट की रेस में शामिल हो गए. उन्होने एम्बाप्पे और हालैंड की बराबरी कर ली. इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर रही.

मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक धोया

मैक्सिको ने ग्रुप A के मुकाबले में चेक रिपब्लिक की टीम को 3-0 से हराया. इस जीत के साथ मैक्सिकों प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई. चेक रिपब्लिक की टीम हार के साथ चौथे स्थान पर आ गई है

बोस्निया-हर्जेगोविना ने भी राउंड ऑफ़ 32 में जगह पक्की कर ली

बोस्निया-हर्जेगोविना ने भी FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ़ 32 में जगह पक्की कर ली है. बोस्निया-हर्जेगोविना ने ग्रुप B में कतर को 3-1 से हराया. कतर के खिलाफ जीत के बावजूद नॉकआउट स्टेज में बोस्निया-हर्जेगोविना की जगह दूसरे ग्रुप मैचों पर निर्भर थी. स्कॉटलैंड पर ब्राज़ील की 3-0 की जीत और हैती पर मोरक्को की 4-2 की जीत के बाद बोस्निया-हर्जेगोविना का राउंड ऑफ़ 32 में पहुंचने का सपना सच हो गया.

साउथ अफ्रीका ने साउथ कोरिया को हराया

साउथ अफ्रीका ने ग्रुप-A में साउथ कोरिया को 1-0 से हराया.इसी जीत के साथ साउथ अफ्रीका की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है. हार के बाद साउथ कोरिया की टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई है.