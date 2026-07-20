FIFA WC 2026: लियोनेल मेसी मलते रहे हाथ… न मिला गोल्डन बूट, न जीत पाए टॉफी, जानें किसे मिला कौन सा अवॉर्ड

FIFA World Cup Award Winners: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की. साल 2010 के बाद स्पेन ने इस साल दूसरा खिताब अपने नाम किया है. फाइनल जीतने के बाद स्पेन को फीफा विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी मिली, जबकि अर्जेंटीना रनर-अप बनकर रह गई. हालांकि ट्रॉफी के अलावा भी अन्य कई अवॉर्ड्स बांटे गए, जो टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिले. जानें किस खिलाड़ी ने कौन सा अवॉर्ड जीता…

किसने जीता गोल्डन बूट?

फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में गोल्डन बूट अपने नाम किया. उन्होंने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा 10 गोल किए, जबकि दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी रहे. मेसी के पास फाइनल में 2 गोल करके गोल्डन बूट जीतने का मौका था, लेकिन वे चूक गए. फीफा विश्व कप में ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है, जब एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट (Golden Boot) का खिताब जीता है. उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में भी 8 गोल दागकर गोल्डन बूट जीता था.

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स्पेन के कप्तान ने जीती गोल्डन बॉल

स्पेन के कप्तान और मिडफील्डर रोड्री ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्होंने फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल के अवॉर्ड से नवाजा गया है. उन्होंने अपनी टीम को दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

किसे मिला गोल्डन ग्लव?

स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन को फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन ग्लव (Golden Glove) का अवॉर्ड मिला. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के लिए गोल पोस्ट के आगे दीवार बनकर खड़े रहे. उन्होंने इस विश्व कप में सिर्फ 1 गोल खाया. अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में भी सिमोन ने एक्स्ट्रा टाइम के खेल में एक शानदार बचाव किए, जिसके चलते स्पेन की टीम चैंपियन बनी.

बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर

इस विश्व कप में बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर का अवॉर्ड भी स्पेन के खिलाड़ी को मिला. 19 साल के पाउ कुर्बासी ने यह अवॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया.