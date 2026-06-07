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US-Iran: युद्ध का असर फीफा वर्ल्ड कप पर भी, अमेरिका ने ईरान के लिए बनाए नियम, अब सिर्फ ऐसा करने की होगी अनुमति

2026 फीफा वर्ल्ड कप से पहले ईरान की फुटबॉल टीम पर अमेरिका में विशेष यात्रा नियम लागू होने की चर्चा है. दावा है कि खिलाड़ियों को सिर्फ मैच वाले दिन ही एंट्री मिलेगी. जानिए पूरा मामला क्या है.

By: Satyam Sengar | Published: June 7, 2026 1:28:54 PM IST

अमेरिका ने ईरान के लिए बनाए नियम.
अमेरिका ने ईरान के लिए बनाए नियम.


साल 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से पहले ईरान की फुटबॉल टीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. ईरान के मेक्सिको में राजदूत अबोलफ़ज़ल पसंदीदेह का कहना है कि उनकी टीम को अमेरिका में खास तरह के यात्रा नियमों का सामना करना पड़ सकता है. उनके मुताबिक, ईरानी खिलाड़ियों को सिर्फ मैच वाले दिन ही अमेरिका में आने की अनुमति दी जाएगी और मुकाबला खत्म होते ही उन्हें वापस जाना होगा. हालांकि, अभी तक न तो अमेरिकी सरकार और न ही फीफा ने इस दावे की पुष्टि की है.
2026 का फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा. ईरान पहले ही इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर चुका है और एशिया की मजबूत टीमों में गिना जाता है. अगर ऐसी पाबंदियां सच में लागू होती हैं, तो ईरान की टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आमतौर पर वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमें मेजबान देश में अपना कैंप लगाती हैं और पूरे टूर्नामेंट के दौरान वहीं रहती हैं. इससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने, आराम करने और मैच की तैयारी करने का पूरा समय मिलता है.

रिकवरी पर पड़ सकता है असर

लेकिन अगर खिलाड़ियों को हर मैच के लिए आना-जाना पड़े, तो उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती है. बार-बार यात्रा करने से थकान बढ़ेगी और खिलाड़ियों की रिकवरी पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे में मैदान पर प्रदर्शन करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा. यह मामला फीफा के लिए भी सिरदर्द बन सकता है. फीफा हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि सभी क्वालीफाई करने वाली टीमों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिले.

दोनों के बीच तनाव वाले रिश्ते

अमेरिका और ईरान के बीच कई दशकों से रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं. इसलिए इस खबर ने खेल और राजनीति दोनों जगत में चर्चा शुरू कर दी है. फिलहाल आयोजकों और अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन जैसे-जैसे वर्ल्ड कप नजदीक आएगा, इस मुद्दे पर दुनिया भर की नजरें बनी रहेंगी.

Tags: fifa world cup
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