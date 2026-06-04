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रोनाल्डो से लेकर मेसी तक… फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 5 सबसे अमीर फुटबॉलर, विराट कोहली आसपास भी नहीं

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धमाकेदार शुरुआत 11 जून से होने जा रही है. इस बार यह विश्व कप तीन देशों की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि इस विश्व कप के 5 सबसे रईस खिलाड़ी...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 4, 2026 6:54:02 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 5 सबसे अमीर फुटबॉलर.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 5 सबसे अमीर फुटबॉलर.


FIFA World Cup 2026: 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने जा रही है. यह फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप होने वाला है, जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस विश्व कप का आयोजन तीन देशों की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं. भारत समेत विश्व भर में फीफा वर्ल्ड कप का काफी ज्यादा क्रेज है. ऐसे में फैंस बेसब्री से इस टूर्नामेंट के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. इस विश्व कप में विश्व के कई युवा खिलाड़ियों से लेकर बड़े-बड़े दिग्गज खेलते नजर आएंगे. ऐसे में आज हम आपको 5 सबसे अमीर खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व कप में खेलते नजर आएंगे. देखें लिस्ट…

क्रिस्टियानो रोनाल्डो

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) भी खेलते नजर आएंगे, जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं. रोनाल्डो की नेटवर्थ करीब 13,000 करोड़ रुपये है. रोनाल्डो को उनका क्लब से मोटा पैसा मिलता है. इसके अलावा वह कई ब्रांड के एंबेसडर भी हैं. दिलचस्प बात यह है कि रोनाल्डो बचपन में काफी गरीब हुआ करते थे. उनकी मां दूसरों के घरों में काम करती थीं.

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लियोनेल मेसी

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी दूसरे नंबर पर आते हैं. वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर फुटबॉलर हैं. मेसी की नेटवर्थ 9,000 करोड़ रुपये के आसपास है. लियोनेल मेसी इंटर मियामी के लिए खेलते हैं, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है. इसके अलावा मेसी पेप्सी, जिलेट, टाटा मोटर्स के ब्रांड एंबेसडर भी हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं.

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नेमार जूनियर

ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं. नेमार जूनियर ने बार्सिलोना, पीएसजी, अल हिलाल जैसे फुटबॉल क्लब से काफी पैसा कमाया है. मौजूदा समय में नेमार ब्राजील के बॉयहुड क्लब सैंटोस के लिए खेलते हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 42,00 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

किलियन एम्बाप्पे

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर किलियन एम्बाप्पे का नाम आता है. किलियन एम्बाप्पे ने साल 2018 में फ्रांस को वर्ल्ड कप जिताया था. वह मौजूदा समय में रियल मेड्रिड के लिए खेलते हैं. इसके अलावा वह नाइकी, डियोर और हुबलोट के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. किलियन एम्बाप्पे की नेटवर्थ 2,300 करोड़ रुपये के आसपास है.

हैरी केन

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन इस लिस्ट में 5वें स्थान पर आते हैं. हैरी केन की नेटवर्थ 1,400 करोड़ रुपये से ज्यादा है. वह बायर्न म्यूनिख और स्केचर्स बूट डील से ज्यादा कमाई करते हैं.

Tags: FIFA World Cup 2026
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