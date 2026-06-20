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FIFA World Cup का वो मैच, 90 मिनट के अंदर दागे 12 गोल, आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड

फीफा विश्व कप 1954 में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया मुकाबला आज भी इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में गिना जाता है. इस क्वार्टर फाइनल मैच में कुल 12 गोल हुए थे, जहां ऑस्ट्रिया ने 7-5 से जीत दर्ज की.

By: Satyam Sengar | Published: June 20, 2026 4:34:07 PM IST

एक मैच में लगे थे 12 गोल.
एक मैच में लगे थे 12 गोल.


फीफा विश्व कप के इतिहास में कई रोमांचक मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन साल 1954 में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया मैच आज भी फुटबॉल प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह मुकाबला स्विट्जरलैंड के लॉज़ान शहर में खेला गया था और इसमें कुल 12 गोल देखने को मिले थे. यही कारण है कि इसे विश्व कप इतिहास के सबसे रोमांचक और यादगार मैचों में गिना जाता है. इस मैच में सबसे ज्यादा गोल लगने का रिकॉर्ड है.
 
क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मेजबान स्विट्जरलैंड ने शानदार शुरुआत की और शुरुआती कुछ मिनटों में ही 3-0 की बढ़त बना ली. घरेलू दर्शकों को लगने लगा कि उनकी टीम आसानी से जीत हासिल कर लेगी. हालांकि, ऑस्ट्रिया ने हार नहीं मानी और शानदार वापसी करते हुए पहले हाफ के समाप्त होने से पहले ही पांच गोल दाग दिए. इससे मैच का पूरा रुख बदल गया और मुकाबला बेहद रोमांचक बन गया.
 

गर्म मौसम में देखने को मिला गोलों का तूफान

यह मुकाबला बेहद गर्म मौसम में खेला गया था, जिसके कारण दोनों टीमों के खिलाड़ियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. गर्मी के कारण रक्षात्मक खेल कमजोर पड़ गया और दोनों टीमों को लगातार गोल करने के मौके मिले. इसी वजह से मैच में गोलों की बरसात देखने को मिली और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ.
 

आज भी कायम है ऐतिहासिक रिकॉर्ड

मैच के अंत में ऑस्ट्रिया ने स्विट्जरलैंड को 7-5 से हराकर जीत दर्ज की. इस मुकाबले में कुल 12 गोल हुए, जो आज भी फीफा विश्व कप के एक मैच में सबसे अधिक गोलों का रिकॉर्ड है. सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद यह मुकाबला फुटबॉल इतिहास के सबसे शानदार मैचों में शामिल है. यह मैच दर्शाता है कि खेल में आखिरी मिनट तक कुछ भी संभव है और यही अनिश्चितता फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल बनाती है.

Tags: fifa world cup
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