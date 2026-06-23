FIFA के सामने कितना गरीब है ICC? विश्व कप के प्राइज मनी का अंतर जानकर रह जाएंगे हैरान

FIFA Vs ICC: जब भी स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे अमीर और सबसे ताकतवर ऑर्गनाइज़ेशन की बात होती है, तो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी FIFA और क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ICC का नाम अक्सर सबसे पहले लिया जाता है. अभी FIFA वर्ल्ड कप 2026 का जोश दुनिया भर में छाया हुआ है. फुटबॉल के इस शानदार इवेंट के बीच, फैंस अक्सर सोचते हैं कि रेवेन्यू और दौलत के मामले में कौन सा बोर्ड ज़्यादा अमीर है. अगर आप भी क्रिकेट और फुटबॉल के बीच इस कैश-रिच कॉम्पिटिशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए हम आपको डिटेल्स बताते हैं.

कमाई

अगर नंबर्स की बात करें, तो FIFA की दौलत के सामने ICC कुछ भी नहीं है. चार साल के फाइनेंशियल साइकिल के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, FIFA का कुल रेवेन्यू लगभग $13 बिलियन, या लगभग ₹1.08 लाख करोड़ है. इसके उलट, क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी ICC, इस दौरान सिर्फ़ $3.2 बिलियन, या लगभग ₹26,000 करोड़ कमाती है. इस नज़रिए से, FIFA, जो दुनिया भर में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, ICC, जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, से लगभग चार गुना ज़्यादा अमीर है.

मेंबर देशों की संख्या

ICC और FIFA की दौलत उनके अपने-अपने खेलों की पहुँच और पॉपुलैरिटी की वजह से है. फुटबॉल पूरी दुनिया में खेला जाता है, और FIFA में अभी कुल 211 देश हैं. दूसरी ओर, क्रिकेट अभी भी दुनिया के कुछ ही हिस्सों तक सीमित है, जिसकी वजह से ICC के सिर्फ़ 108 मेंबर देश हैं. असल में, जितने ज़्यादा देश किसी भी खेल से जुड़ते हैं, एडवरटाइजिंग और स्पॉन्सरशिप मार्केट उतना ही बड़ा होता जाता है. इसलिए, FIFA को हर देश की बड़ी कंपनियों से सपोर्ट और बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलता है.

प्राइज़ मनी

इस बड़े बजट का सीधा फ़ायदा खिलाड़ियों को मिलने वाली प्राइज़ मनी में साफ़ दिखता है. FIFA वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को लगभग 50 मिलियन डॉलर, या 415 करोड़ रुपये की भारी-भरकम प्राइज मनी मिलती है. वहीं ICC वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को सिर्फ़ लगभग $4 मिलियन, या लगभग ₹33 करोड़ (लगभग $3.3 बिलियन) मिलते हैं. यह अंतर साफ़ दिखाता है कि फ़ुटबॉल की तुलना में क्रिकेट की प्राइज़ मनी कितनी कम है. हालाँकि भारत का BCCI दुनिया का सबसे अमीर घरेलू क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन ICC दुनिया भर में FIFA से बहुत पीछे है.

एडवरटाइज़िंग और TV राइट्स

FIFA की बिना सोचे-समझे कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया वर्ल्ड कप के दौरान बेचे गए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है—TV और डिजिटल ब्रॉडकास्ट, टिकट की बिक्री, और ग्लोबल कंपनियों से स्पॉन्सरशिप. फ़ुटबॉल दुनिया भर में देखा जाता है, जिससे इसका एडवरटाइज़िंग अरबों का हो जाता है. इसकी तुलना में, ICC का ज़्यादातर रेवेन्यू भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे कुछ ही देशों से आता है.