FIFA World Cup की प्राइज मनी क्रिकेट विश्व कप से 20 गुना ज्यादा, IPL की 4 टीमें मिलकर भी नहीं जुटा पाएगी इतना पैसा

FIFA World Cup Prize Money: क्रिकेट और फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में शामिल हैं. दोनों के वर्ल्ड कप का इंतजार फैंस सालों तक करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों टूर्नामेंटों की प्राइज मनी में जमीन-आसमान का फर्क है? फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को इतनी बड़ी रकम मिलती है कि उसके सामने क्रिकेट वर्ल्ड कप की इनामी राशि काफी छोटी नजर आती है.

फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा. इस बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी, जो पहले से ज्यादा हैं. टूर्नामेंट जितना बड़ा हुआ है, उसकी प्राइज मनी भी उतनी ही बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम को करीब 477 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह रकम किसी भी टीम के लिए बेहद बड़ी मानी जाती है. सिर्फ चैंपियन ही नहीं, टूर्नामेंट में आगे बढ़ने वाली दूसरी टीमों को भी मोटी रकम मिलती है. यह रकम इतनी ज्यादा है कि आईपीएल की 4 टीमें भी मिलकर नहीं खरीद पाएंगी. आईपीएल में हर टीम को प्लेयर्स को खरीदने के लिए सिर्फ 120 करोड़ ही मिलते हैं.

क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी कितनी है?

अगर क्रिकेट की बात करें तो यहां भी विजेता टीम को अच्छी-खासी रकम मिलती है, लेकिन यह फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले काफी कम है. हाल के टी20 विश्व कप में चैंपियन टीम को करीब 27 करोड़ रुपये मिले थे. वहीं महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम को लगभग 22 करोड़ रुपये और महिला वनडे विश्व कप की विजेता टीम को करीब 39 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई थी. यानी क्रिकेट में मिलने वाली इनामी राशि करोड़ों में है, लेकिन फुटबॉल में यह सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है.

आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों?

दरअसल, फुटबॉल की लोकप्रियता दुनिया के लगभग हर देश में है. फीफा वर्ल्ड कप को अरबों लोग देखते हैं. इसके टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप और विज्ञापनों से होने वाली कमाई भी बहुत ज्यादा होती है. यही वजह है कि फीफा अपनी टीमों को इतनी बड़ी प्राइज मनी देने में सक्षम है. आंकड़ों पर नजर डालें तो फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप या टी20 वर्ल्ड कप की तुलना में करीब 20 गुना ज्यादा इनामी राशि मिलती है. यही कारण है कि फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है.