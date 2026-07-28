Video: फील्डर ने बजाई चुटकी, अंपायर ने दे दिया आउट! क्रिकेट मैच में नहीं देखी होगी ऐसी बेईमानी

Fake Edge Scandal: क्रिकेट के मैदान पर कई बार खिलाड़ियों को अलग-अलग तरह से बेईमानी करते देखा गया है. कई बार क्रिकेटर्स को बॉल टेंपरिंग यानी गेंद से छेड़छाड़ करते पकड़ा गया है, तो कई कई बार मैच फिक्सिंग कर की गई. अब एक नई तरह की बेईमानी सामने आई है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है. दरअसल, इंग्लिश क्लब क्रिकेट में एक मैच के दौरान फील्डर ने फेक-एज के जरिए बेईमानी करके बल्लेबाज को आउट करा दिया. फील्डर ने सिर्फ एक चुटकी बजाकर ही यह बैटर के साथ खेल कर दिया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

चुटकी बजाकर कैसे हुई बेईमानी?

दरअसल, यह घटना नॉर्थ यॉर्कशायर और साउथ डरहम क्रिकेट लीग डिवीजन टू के साल्टबर्न क्रिकेट क्लब की दूसरी इलेवन और मिडल्सब्रो क्रिकेट क्लब की दूसरी इलेवन के बीच खेले गए मैच के दौरान हुई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले के किनारे से निकली, तो उसी समय साल्टबर्न के स्लिप में खड़े फील्डर ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई. गेंद सीधा विकेटकीपर के हाथों में चली गई, जबकि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी.

इसके बावजूद विकेटकीपर और टीम के बाकी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, जिस पर अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया. बताया जा रहा है कि फील्डर के चुटकी बजाने से अंपायर को लगा कि गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया और फिर विकेटकीपर के दस्तानों में गई.

@Saltburncc First slip clicks his fingers to imitate an edge, bat nowhere near it and given out.

This is about the worst case of cheating I’ve ever seen in cricket.

Apparently, their keeper has a huge amount of catches this season.@talkSPORT @bbctms @SkyCricket @TailendersPod pic.twitter.com/iM7lZfKF5q — Ben Mummery (@ben_mummery) July 27, 2026

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एक नहीं, 3 बार हुई ऐसी बेईमानी!

इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर क्रिकेट फैंस सवाल कर रहे हैं. ऐसे में मामले की ऑफिशियल जांच शुरू कर दी गई है. इस मामले में साल्टबर्न के फील्डर पर फेक-एज का नाटक करके बेईमानी करने का आरोप लगा है. इतना ही नहीं, मिडिल्सब्रो सेकंड इलेवन के कप्तान रोरी कॉटरिल ने बताया कि मैच के दौरान 2 और ऐसी ही घटनाएं हुई थीं.

उनका कहना है कि इन तीन घटनाओं में सिर्फ 15 और 16 साल के बल्लेबाजों को आउट किया गया. कप्तान ने बताया कि एक घटना के समय वह खुद नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या? फिलहाल सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है.

लीग ने शुरू की जांच

नॉर्थ यॉर्कशायर और साउथ डरहम क्रिकेट लीग ने पुष्टि की है कि इस घटना को लेकर एक आधिकारिक शिकायत मिली है. इस मामले में लीग ने जांच शुरू कर दी है. फिलहाल जांच पूरी होने तक कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी.