VIDEO: धोनी के आउट होते ही आगबबूला हुई महिला फैन, गुस्से वाला रिएक्शन हुआ वायरल!

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में एमएस धोनी के आउट होने पर एक महिला फैन की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 183 रनों का लक्ष्य दिया था। चेन्नई की टीम मुश्किल में थी, जब धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। उस समय टीम को 25 गेंदों में 54 रन की जरूरत थी। फैन्स को उम्मीद थी कि ‘थाला’ इस मैच को अपने अंदाज में फिनिश करेंगे, लेकिन 11 गेंदों में 16 रन बनाकर संदीप शर्मा की गेंद पर आउट हो गए। यह महत्वपूर्ण कैच शिमरोन हेटमायर ने लपका, जिससे स्टेडियम में बैठे CSK फैन्स मायूस हो गए।

धोनी के आउट होते ही कैमरे पर एक महिला फैन का रिएक्शन कैद हो गया, जो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा गया कि इस फैन ने कोई शब्द तो नहीं कहे, लेकिन उसका चेहरा साफ तौर पर निराशा और गुस्से को दर्शा रहा था। उसने निराशा में अपनी उंगलियां भी मरोड़ लीं। इस खास पल का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने इस महिला फैन को लेकर मजेदार कमेंट्स किए, तो कुछ ने उसकी भावनाओं से सहमति जताई।

Shimron Hetmeyer took a brilliant catch in the final over to dismiss MS Dhoni and potentially save the match for Rajasthan !! 👏👏#RRvCSK #RRvsCSK

pic.twitter.com/AGhS9ZM2cU

— Cricketism (@MidnightMusinng) March 30, 2025