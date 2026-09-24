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पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, बाबर आजम नहीं, ये दिग्गज है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद वसीम ने फातिमा सना को देश की सबसे बड़ी क्रिकेट सुपरस्टार बताया है. उनका मानना है कि फातिमा ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर बाबर आजम से भी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है. विमेंस टीम की कप्तान फातिमा ने 134 व्हाइट बॉल मैचों में 157 विकेट लिए हैं और 1500 से ज्यादा रन बनाए हैं. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 से सीरीज हारने के बाद बाबर आजम पर दबाव बढ़ गया है.

By: Satyam Sengar | Published: September 24, 2026 4:46:09 PM IST

बाबर आजम नहीं हैं पाकिस्तान के महान बैटर?
बाबर आजम नहीं हैं पाकिस्तान के महान बैटर?


पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और विमेंस टीम के पूर्व कोच मोहम्मद वसीम का मानना है कि फातिमा सना देश की सबसे बड़ी क्रिकेट सुपरस्टार हैं. उनके मुताबिक, फातिमा को यह पहचान बाबर आजम से भी ज्यादा मिलनी चाहिए. वसीम ने कहा कि फातिमा ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अलग पहचान बनाई है. वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए अहम भूमिका निभाती हैं. यही वजह है कि विदेशी मीडिया और क्रिकेट फैंस के बीच भी उनकी काफी चर्चा होती है.

फातिमा सना पाकिस्तान की बेहतरीन विमेंस ऑलराउंडर्स में से एक हैं. पाकिस्तान की टीम बड़े टूर्नामेंट में भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, लेकिन फातिमा अक्सर अपने खेल से सबका ध्यान खींचती हैं. उन्होंने 134 वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 157 विकेट लिए हैं. इसके अलावा, निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 1500 से ज्यादा रन भी बनाए हैं. वसीम का मानना है कि अपने शानदार फॉर्म में फातिमा दुनिया की किसी भी टीम में जगह बनाने की क्षमता रखती हैं.

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बाबर आजम से भी आगे हैं फातिमा सना
यूट्यूब शो ‘बोल वसीम’ पर मोहम्मद वसीम से पूछा गया कि क्या बाबर आजम पुरुष टीम में फातिमा सना के बराबर हैं. इस पर उन्होंने कहा कि फातिमा सबसे आगे हैं. वसीम ने कहा, “वह सबसे आगे हैं. क्रिकेट को समझने वाले और पढ़े-लिखे लोगों के बीच उनकी अलग पहचान है.” वसीम ने फातिमा के प्रदर्शन पर गर्व जताया, लेकिन इस बात का दुख भी जाहिर किया कि अच्छा खेलने के बावजूद उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक टीवी एंकर ने फातिमा को पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर बताया था और वह इस बात से सहमत हैं.

खराब प्रदर्शन के कारण दबाव में हैं बाबर आजम
वसीम ने कहा, “लोकप्रियता प्रदर्शन से मिलती है. वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर रही हैं. अब हम लड़कों और लड़कियों, दोनों की बात कर रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी फातिमा की तारीफ करता है, जबकि पुरुष टीम के खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर उतनी तारीफ नहीं मिलती. वसीम के मुताबिक, फातिमा इस समय पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं. दूसरी ओर, इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 से सीरीज हारने के बाद बाबर आजम पर दबाव बढ़ गया है. वह अब प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-1 के तीसरे राउंड के मुकाबले से पहले ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओजीडीसीएल) की टीम से जुड़ गए हैं.

Tags: Babar azamFatima Sana
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