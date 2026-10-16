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भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में एंट्री, पांचवें टी20 से पहले बड़ा बदलाव, अर्शदीप सिंह की चोट के बाद फैसला

भारत और वेस्टइंडीज के पांचवें टी20 मुकाबले से पहले अर्शदीप सिंह के कंधे में चोट लगी है। उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया है।

By: Satyam Sengar | Published: October 16, 2026 4:23:41 PM IST

कुमार की टीम इंडिया में एंट्री.
कुमार की टीम इंडिया में एंट्री.


भारत की टी20 टीम में पांचवें मुकाबले से पहले बदलाव किया गया है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के कंधे पर चोट लगने के बाद भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया है। अर्शदीप की चोट ने टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में भुवनेश्वर का अनुभव भारतीय गेंदबाजी के काम सकता है। हालांकि, टीम में जगह मिलने के बाद भी उनका प्लेइंग इलेवन में खेलना तय नहीं है।

अर्शदीप सिंह को पिछले मुकाबले के दौरान कंधे पर चोट लगी थी। इसके बाद उनके अगले मैच में खेलने को लेकर सवाल उठने लगे। अर्शदीप भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल हैं और खासकर पारी के आखिरी ओवरों में उनकी भूमिका अहम रहती है। वह अपनी यॉर्कर और दबाव में गेंदबाजी करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर वह पांचवें टी20 में नहीं खेल पाते हैं, तो भारतीय टीम को अपने गेंदबाजी संयोजन में बदलाव करना पड़ सकता है। उनकी फिटनेस को लेकर अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट की ओर से लिया जाएगा।

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भुवनेश्वर कुमार को मिला मौका

भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। वह नई गेंद से विकेट निकालने के साथ-साथ बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में भी माहिर हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में खेलने का उनका अनुभव टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उनकी मौजूदगी से भारत को तेज गेंदबाजी में एक अनुभवी विकल्प मिला है। अब देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट उन्हें अंतिम एकादश में मौका देता है या नहीं।

पांचवें टी20 में जीत पर रहेगी नजर

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 मुकाबला सीरीज के लिहाज से अहम है। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि उसके गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करें और बल्लेबाज भी बड़ी भूमिका निभाएं। अर्शदीप की फिटनेस और भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने पर सबकी नजर रहेगी।

Tags: bhuvneshwar kumar
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