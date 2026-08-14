88 की उम्र, 53 साल का इंतजार…पद्म श्री मिलने की आस में काट रहा जीवन, पूर्व क्रिकेटर ने बयां किया दर्द

Farookh Engineer: पूर्व भारतीय क्रिकेटर फारुख इंजीनियर पिछले 53 साल से पद्म श्री अवॉर्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं. इंजीनियर उस समय भारतीय टीम का हिस्सा थे और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, जब उन्हें सरकार की ओर से पद्म श्री दिए जाने की जानकारी मिली थी. हालांकि, 88 साल की उम्र में पहुंच चुके इंजीनियर का कहना है कि उन्हें आज तक इस सम्मान को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है.

इंजीनियर ने एक इंटरव्यू बातचीत में बताया कि वह उस समय इंग्लैंड में भारतीय टीम के साथ थे. टीम मैनेजर हेमू अधिकारी ने उन्हें बताया था कि उनका नाम पद्म श्री के लिए घोषित किया गया है. उस दौर में अखबार ही जानकारी का बड़ा माध्यम हुआ करते थे. इंजीनियर ने अधिकारी से कहा था कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है. उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जल्द आधिकारिक जानकारी दी जाएगी; लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ.

अरुण जेटली और जय शाह से भी की बात

फारुख इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने इस मामले को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष अरुण जेटली के सामने भी रखा था. हालांकि, उनके निधन के बाद भी यह मामला हल नहीं हो सका. हाल ही में इंजीनियर ने जय शाह से संपर्क किया. आईसीसी चेयरमैन ने उन्हें मदद करने का भरोसा दिया है. इंजीनियर ने कहा कि 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, इसलिए उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया.

88 साल की उम्र में सम्मान पाने की उम्मीद

इंग्लैंड में रहने वाले इंजीनियर ने कहा कि पद्म श्री उनके लिए आज भी बेहद खास है; वह चाहते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में बुलाकर यह सम्मान दिया जाए. उन्होंने कहा कि वह 88 साल के हो चुके हैं और अब जल्द से जल्द अवॉर्ड मिलने की उम्मीद रखते हैं. इंजीनियर ने भारत के लिए 1961 से 1975 के बीच 46 टेस्ट और पांच वनडे खेले. बीसीसीआई ने भी उनके दावे का संज्ञान लिया है और माना जा रहा है कि वह जल्द सरकार से इस मामले में संपर्क कर सकता है.