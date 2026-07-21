भारत का वह क्रिकेटर जिसे भारत से ज्यादा इंग्लैंड के लोग करते थे प्यार, महारानी एलिजाबेथ भी थीं दीवानी

यह कहानी है भारत के उस विकेटकीपर की, जिसे शायद अपने देश से भी ज़्यादा प्यार इंग्लैंड में मिला. खेल के प्रति उनकी दीवानगी का आलम यह था कि महारानी एलिजाबेथ भी उनकी मुरीद थीं. जी हां, हम बात कर रहे हैं फारुख इंजीनियर की.

फारुख इंजीनियर का जन्म देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था. उनके पिता मानेकशा पेशे से डॉक्टर थे और मां मिनी एक गृहणी थीं. उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई माटुंगा के ‘डॉन बॉस्को हाई स्कूल’ से हुई. कहते हैं कि फारुख को खेल से प्यार अपने पिता से विरासत में मिला था, जो खुद टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी थे.

जब मिला पहला कैच

बचपन में फारुख का सपना पायलट बनने का था, लेकिन मां के डर और मनाही की वजह से उन्होंने इस इरादे को छोड़ दिया. बचपन में वह काफी नटखट हुआ करते थे. उनकी मुस्तैदी का एक मजेदार किस्सा स्कूल के दिनों का है जब क्लास में बात करते पकड़े जाने पर टीचर ने गुस्से में उनकी तरफ डस्टर फेंक कर मारा. Farokh ने बिना घबराए इतनी तेजी से उस डस्टर को हवा में ही लपक लिया कि क्लास में बैठा हर कोई दंग रह गया. शायद यही उनकी विकेटकीपिंग की पहली झलक थी!

जब ‘डेनिस कॉम्पटन’ ने दी बबलगम

फारुख के बड़े भाई उन्हें पहली बार मुंबई के मशहूर ‘ब्रेबोर्न स्टेडियम’ ले गए थे. वहां उन्होंने मैदान पर महान क्रिकेटर डेनिस कॉम्पटन को फील्डिंग करते देखा और खुशी से चिल्लाने लगे. कॉम्पटन ने प्यार से उन्हें अपनी एक चूइंगम (बबलगम) दे दी, फारुख ने उस गम को किसी ट्रॉफी की तरह संभालकर सालों तक अपने पास रखा. खेल की तरफ उनकी इस दीवानगी को देखकर पिता ने उनका दाखिला ‘दादर पारसी कॉलोनी स्पोर्ट्स क्लब’ में करवा दिया, जहां उन्होंने क्रिकेट की बारीकियों को सीखा.

करियर की शुरुआत और काउंटी का सफर

फारुख ने अपने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट की शुरुआत दिसंबर 1958 में मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से वेस्टइंडीज़ के खिलाफ की थी. हालांकि, अपने इस पहले मैच में वह कुछ खास नहीं कमाल कर पाए. पहली पारी में शून्य (डक) और दूसरी में सिर्फ 29 रन ही बना सके.

रानी एलिज़ाबेथ और फारुख इंजीनियर

1970 के दशक में, जब फारुख इंजीनियर इंग्लैंड में लंकाशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, तो वे वहाँ के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक थे। लॉर्ड्स में एक मैच के दौरान, रानी एलिज़ाबेथ खेल देखने आईं.

कहा जाता है कि रानी ने मुस्कुराते हुए फारुख इंजीनियर से पूछा कि उन्होंने अपनी दाढ़ी क्यों नहीं हटाई। इंजीनियर ने हाज़िरजवाबी से जवाब दिया, ‘अगर मैं अपनी दाढ़ी हटा लूँगा, तो लोग मुझे कैसे पहचानेंगे?” रानी उनके इस जवाब पर हँस पड़ीं. उनकी हाज़िरजवाबी की वजह से यह किस्सा काफी मशहूर हो गया.

इंग्लैंड के लोग फारुख इंजीनियर को इतना पसंद क्यों करते थे?

इंग्लैंड के लोग फारुख इंजीनियर की शानदार बल्लेबाज़ी, बेहतरीन विकेटकीपिंग और मिलनसार स्वभाव के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे. उन्होंने लंकाशायर के लिए कई यादगार पारियाँ खेलीं और टीम को कई अहम जीत दिलाईं. मैदान पर उनके आक्रामक अंदाज़ और हाज़िरजवाबी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. यही वजह है कि इंग्लैंड में उन्हें सिर्फ़ एक भारतीय क्रिकेटर के तौर पर नहीं, बल्कि क्रिकेट फ़ैंस के बीच सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक माना जाता था.

क्रिकेट करियर के आंकड़े

फारुख इंजीनियर ने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेलीं. उनके अंतरराष्ट्रीय आंकड़े कुछ इस तरह हैं:

फॉर्मेट मैच पारियां रन औसत 100/50 टेस्ट क्रिकेट 46 87 2,611 31.08 2 / 16 वनडे (ODI) 5 4 114 38.00 0 / 1

टेस्ट करियर: 46 टेस्ट मैचों की 87 पारियों में उन्होंने 31.08 की औसत से 2,611 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 16 अर्धशतक शामिल रहे.

वनडे करियर: उन्होंने भारत के लिए कुल 5 वनडे मैच खेले। 4 पारियों में 38.0 की बेहतरीन औसत से 114 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है.