केएल राहुल के साथ फिर हुआ खेल? तीसरे वनडे से बाहर होने पर भड़के फैंस, बोले- वो बलि का बकरा…

KL Rahul Fans Angry: भारत बनाम अफगानिस्तान के तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कई बदलाव किए गए. इसमें सबसे बड़ा बदलाव रहा कि केएल राहुल को ड्रॉप करके नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. जैसे ही फैंस को पता चला कि केएल राहुल को तीसरे वनडे से ड्रॉप किया गया है, जो सोशल मीडिया पर उनका गुस्सा फूट पड़ा. केएल राहुल के फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की आलोचना की. खासतौर पर कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) को खूब ट्रोल किया जा रहा है.. फैंस का कहना है कि हर बार केएल राहुल के साथ ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते हैं. नीचे देखें फैंस का रिएक्शन…

राहुल को जानबूझकर किया गया ड्रॉप

रिपोर्ट्स की मानें, तो टीम मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि केएल राहुल (KL Rahul) को रेस्ट देने के लिए प्लेइंग-11 से बाहर किया गया है. हालांकि फैंस का कहना है कि केएल का जानबूझकर तीसरे वनडे से ड्रॉप किया गया है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर केएल राहुल को जानबूझकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है. वहीं, एक दूसरे फैन ने लिखा, ‘वे केएल राहुल के साथ लैब के चूहे जैसा बर्ताव करते हैं. किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, उन्हें बिना सोचे-समझे साइडलाइन कर दिया जाता है. गलत और बेतुका.’

How has KL Rahul become the scapegoat in the Indian team? He’s often the one who willingly changes his batting position to accommodate others and gives them space in the lineup, yet he’s the first to get heavily criticised whenever things don’t go well. 🤔 pic.twitter.com/YFdYKwywOe — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) June 20, 2026

They treat KL Rahul like lab rat.

For any experiment , he gets sidelined at the drop of a hat.

Unfair and ridiculous. https://t.co/ToM4eAIPsi — Yukti (@sweetpotayayto) June 20, 2026

इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘केएल राहुल को आराम दिया गया है, जो अगली दो टी20 सीरीज नहीं खेल रहे हैं, जबकि अय्यर टीम में हैं.’ हद तो तब हो गई, जब अफगानिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान केएल राहुल को फील्डिंग के लिए मैदान पर भेजा गया. यह देखकर फैंस और भी ज्यादा भड़क गए.

Believe me, KL Rahul is rested not dropped pic.twitter.com/BTmJqy4rfF — Keshava (@Keshav367212606) June 20, 2026

भारतीय क्रिकेटर ने की आलोचना

केएल राहुल को तीसरे वनडे से बाहर किए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोडा गणेश का भी रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘KL राहुल को इस आराम की जरूरत नहीं थी. उन्होंने इस सीरीज में सिर्फ 20 गेंदें खेली हैं. इसका कोई मतलब नहीं बनता है.’ वहीं, एक फैन ने लिखा, ‘केएल राहुल को बाहर करना कठोर फैसला है. टीम को जब भी स्थिरता की जरूरत होती है, तो वो खड़े होते हैं. इसके बावजूद उन्हें आसानी से बाहर कर दिया जाता है. उन्हें आज खेलने का मौका मिलना चाहिए था.’

KL Rahul didn’t need this rest. He’s played only 20 balls in the series. Absolutely makes zero sense #INDvAFG — Dodda Ganesh | ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ (@doddaganesha) June 20, 2026

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना लिए हैं. फिलहाल मैच जारी है.

तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग XI

यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.