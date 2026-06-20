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केएल राहुल के साथ फिर हुआ खेल? तीसरे वनडे से बाहर होने पर भड़के फैंस, बोले- वो बलि का बकरा…

IND vs AFG 3rd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया. उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया गया. इस फैसले को लेकर फैंस का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 20, 2026 4:39:03 PM IST

KL राहुल के तीसरे वनडे से बाहर होने पर भड़के फैंस.
KL राहुल के तीसरे वनडे से बाहर होने पर भड़के फैंस.


KL Rahul Fans Angry: भारत बनाम अफगानिस्तान के तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कई बदलाव किए गए. इसमें सबसे बड़ा बदलाव रहा कि केएल राहुल को ड्रॉप करके नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. जैसे ही फैंस को पता चला कि केएल राहुल को तीसरे वनडे से ड्रॉप किया गया है, जो सोशल मीडिया पर उनका गुस्सा फूट पड़ा. केएल राहुल के फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की आलोचना की. खासतौर पर कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) को खूब ट्रोल किया जा रहा है.. फैंस का कहना है कि हर बार केएल राहुल के साथ ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते हैं. नीचे देखें फैंस का रिएक्शन…

राहुल को जानबूझकर किया गया ड्रॉप

रिपोर्ट्स की मानें, तो टीम मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि केएल राहुल (KL Rahul) को रेस्ट देने के लिए प्लेइंग-11 से बाहर किया गया है. हालांकि फैंस का कहना है कि केएल का जानबूझकर तीसरे वनडे से ड्रॉप किया गया है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर केएल राहुल को जानबूझकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है. वहीं, एक दूसरे फैन ने लिखा, ‘वे केएल राहुल के साथ लैब के चूहे जैसा बर्ताव करते हैं. किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, उन्हें बिना सोचे-समझे साइडलाइन कर दिया जाता है. गलत और बेतुका.’

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इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘केएल राहुल को आराम दिया गया है, जो अगली दो टी20 सीरीज नहीं खेल रहे हैं, जबकि अय्यर टीम में हैं.’ हद तो तब हो गई, जब अफगानिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान केएल राहुल को फील्डिंग के लिए मैदान पर भेजा गया. यह देखकर फैंस और भी ज्यादा भड़क गए.

भारतीय क्रिकेटर ने की आलोचना

केएल राहुल को तीसरे वनडे से बाहर किए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोडा गणेश का भी रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘KL राहुल को इस आराम की जरूरत नहीं थी. उन्होंने इस सीरीज में सिर्फ 20 गेंदें खेली हैं. इसका कोई मतलब नहीं बनता है.’ वहीं, एक फैन ने लिखा, ‘केएल राहुल को बाहर करना कठोर फैसला है. टीम को जब भी स्थिरता की जरूरत होती है, तो वो खड़े होते हैं. इसके बावजूद उन्हें आसानी से बाहर कर दिया जाता है. उन्हें आज खेलने का मौका मिलना चाहिए था.’

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना लिए हैं. फिलहाल मैच जारी है.

तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग XI

यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.

Tags: IND vs AFGKL RahulSHUBMAN GILL
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