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Video: मैदान में घुसा सिरफिरा फैन, सबके सामने छीन ली रहमानुल्लाह गुरबाज की ये चीज, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के घरेलू टी20 मैच का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक सिरफिरा सभी के सामने रहमानुल्लाह गुरबाज की कैप छीनकर भाग जाता है. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 4, 2026 1:19:48 PM IST

फैन ने बीच मैच में मैदान में घुसकर रहमानुल्लाह गुरबाज की कैप छीनी.
फैन ने बीच मैच में मैदान में घुसकर रहमानुल्लाह गुरबाज की कैप छीनी.


Viral Video: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर अजीबोगरीब और अतरंगी चीजें देखने को मिलती हैं, जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. अक्सर कुछ फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों से मिलने के लिए बिना किसी की परवाह किए सिक्योरिटी तोड़कर मैदान में घुस जाते हैं. हाल ही में अफगानिस्तान में खेले जा रही शपगीजा क्रिकेट लीग 2026 में भी ऐसा ही देखने को मिला है.

दरअसल, बैंड-ए-अमीर ड्रैगन्स और मिस ऐनक नाइट्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान एक फैन अचानक दौड़ता हुआ मैदान में घुस जाता है. वह सीधे अफगानिस्तान के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के पास जाता है और गले मिलता है. इतनी ही देर में वह गुरबाज के सिर से कैप छीन लेता है और फिर वहां से भाग जाता है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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टोपी चुराकर भागा फैन?

दरअसल, रहमानुल्लाह गुरबाज शपगीजा क्रिकेट लीग 2026 में मिस ऐनक नाइट्स की कप्तानी कर रहे हैं. इस मुकाबले की पहली पारी के दौरान रहमानुल्लाह गुरबाज फील्डिंग कर रहे थे. इसी दौरान एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर मैदान में घुस जाता है. मैदान में घुसते ही वह सीधा गुरबाज के पास जाता है, जबकि उसके पीछे सुरक्षाकर्मी दौड़ रहे होते हैं. गुरबाज ने उस फैन से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पास जाकर पहले क्रिकेटर की कैप ली और फिर गले लग गया. इसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे पकड़कर बाहर ले गए. यह सबकुछ इतना जल्दी हुआ कि रहमानुल्लाह गुरबाज को भी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ? नीचे देखें इस घटना की वीडियो…



ये भी पढ़ें: IND vs ENG: फैंस का इंतजार खत्म… वैभव सूर्यवंशी आज करेंगे अपना डेब्यू? बेबी बॉस ने खुद लगाई मुहर!

गुरबाज की टीम ने जीता मैच

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में गुरबाज की कप्तानी वाली मिस ऐनक नाइट्स ने आसान जीत दर्ज की. दरअसल, बैंड ए अमीर ड्रैगन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 114 रन ही बनाए. मिस ऐनक नाइट्स की घातक गेंदबाजी के सामने टीम के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया. इसके जवाब में उतरी मिस ऐनक नाइट्स की टीम ने 10वें ओवर में ही मुकाबला जीत लिया. इस मैच में कप्तान गुरबाज ने सिर्फ 30 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा सलामी बल्लेबाज खालिद तनिवाल ने 22 गेंदों पर 53 रन बनाए. इसके दम पर मिस ऐनक नाइट्स ने आसानी से जीत दर्ज कर ली.

Tags: viral video
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