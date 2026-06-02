Home > खेल > Fact Check: RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर किया था आपत्तिजनक ऑडियो वाला वीडियो? जानें पूरा सच

Fact Check: RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर किया था आपत्तिजनक ऑडियो वाला वीडियो? जानें पूरा सच

Nushrratt Bharuccha Viral Instagram Story: RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा के एक कथित वीडियो पर बवाल मच गया है. हर कोई इस वायरल वीडियो का सच जानना चाहता है. जानिए क्या है इस दावे की पूरी सच्चाई...

By: Shivani Singh | Published: June 2, 2026 4:45:58 PM IST

RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा के एक कथित वीडियो पर बवाल मच गया है.
RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा के एक कथित वीडियो पर बवाल मच गया है.


Nushrratt Bharuccha: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की आईपीएल 2026 में ऐतिहासिक खिताबी जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही विवाद छिड़ गया है. चर्चा के केंद्र में हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, जिनके एक कथित इंस्टाग्राम स्टेटस को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने जो वीडियो शेयर किया था, उसके बैकग्राउंड में कुछ आपत्तिजनक आवाज सुनाई दे रही थी. हालांकि, यह पोस्ट कितनी सच है और कितनी झूठ, इसे लेकर इंटरनेट दो गुटों में बंट गया है. जहां एक तरफ इस कथित वीडियो की क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, वहीं इसकी प्रमाणिकता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

नुसरत भरूचा का कथित इंस्टाग्राम स्टेटस हुआ वायरल

रविवार, 31 मई को आरसीबी ने जैसे ही लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की सोशल मीडिया पर दावों का दौर शुरू हो गया. यूजर्स का कहना है कि एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने अपने टीवी स्क्रीन का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था, जिसमें जीत का ऐतिहासिक पल और आतिशबाजी दिख रही थी. लेकिन देखते ही देखते इस कथित पोस्ट के स्क्रीनशॉट मैच से अलग किसी और वजह से वायरल होने लगे.

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर वायरल हुई स्क्रीन रिकॉर्डिंग

इंटरनेट पर जो कथित क्लिप घूम रही है, उसमें नेटिजन्स ने बैकग्राउंड से आ रही एक अजीब और तेज आवाज को नोटिस किया. सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की मानें तो विवाद बढ़ते ही इस स्टेटस को अपलोड होने के कुछ ही मिनटों के भीतर डिलीट कर दिया गया था. इस बीच कई यूजर्स ने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, जो अब एक्स और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जमकर शेयर की जा रही है और लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. चूंकि ये सारे दावे पूरी तरह अनवेरीफाइड हैं, इसलिए एक्ट्रेस की टीम की तरफ से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान या सफाई सामने नहीं आई है.

क्या है इस वायरल दावे का सच? (Fact Check)

अगर इस पूरे मामले की पड़ताल करें, तो नुसरत भरूचा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से ऐसा कोई वीडियो शेयर किए जाने का कोई सीधा या पुख्ता सबूत नहीं है. इंटरनेट पर जो भी बातें चल रही हैं, वे सिर्फ एक्स और रेडिट पर तैर रहे अनवेरीफाइड स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भरोसे हैं.

एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दम पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता. आज के दौर में ऐसी फाइलों को डिजिटल रूप से एडिट करना बेहद आसान है. पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से पहले वीडियो के ओरिजिनल ऑडियो को बदला जा सकता है, या उस पर कोई दूसरी आवाज अलग से जोड़ी जा सकती है.

नुसरत भरूचा द्वारा जानबूझकर ऐसा कोई वीडियो शेयर करने का दावा पूरी तरह से निराधार और अनवेरीफाइड है. क्योंकि अगर ऐसा कोई पोस्ट हुआ भी था, तो वह सिर्फ कुछ मिनटों के लिए था, जिसे बिना किसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म डेटा के वेरीफाई करना मुमकिन नहीं है. बिना किसी प्रामाणिक और ओरिजिनल सोर्स के इस आरोप को सच मानना गलत होगा.

Tags: Nushrratt Bharuccha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अब सालभर की टेंशन खत्म! Airtel का सबसे सस्ते सालभर...

June 2, 2026

पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा

June 2, 2026

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026

नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये...

June 1, 2026
Fact Check: RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर किया था आपत्तिजनक ऑडियो वाला वीडियो? जानें पूरा सच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Fact Check: RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर किया था आपत्तिजनक ऑडियो वाला वीडियो? जानें पूरा सच
Fact Check: RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर किया था आपत्तिजनक ऑडियो वाला वीडियो? जानें पूरा सच
Fact Check: RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर किया था आपत्तिजनक ऑडियो वाला वीडियो? जानें पूरा सच
Fact Check: RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर किया था आपत्तिजनक ऑडियो वाला वीडियो? जानें पूरा सच