Yuvraj Singh 6 Sixes Bat Auction: क्या ललित मोदी ने युवराज सिंह का ‘6 छक्कों’ वाला बैट नीलाम कर दिया? ‘IPL Man’ का Porsche वाला वादा… पढ़ें पूरी कहानी

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का वह बल्ला 7 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया, जिससे उन्होंने 2007 में छह छक्के मारे थे.

पोस्ट का दावा क्या है?

पोस्ट के अनुसार, 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के मारने पर ललित मोदी ने युवराज सिंह को एक पोर्श (Porsche) कार गिफ्ट की थी. आगे दावा किया गया है कि बाद में मोदी ने उसी ऐतिहासिक बल्ले को ₹7 करोड़ में नीलाम कर दिया.

क्या यह सच है?

यह सच है कि ललित मोदी ने अपने वादे के मुताबिक युवराज सिंह को छह छक्के जड़ने पर पोर्श कार उपहार में दी थी लेकिन ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो यह पुष्टि करे कि ललित मोदी ने वह बल्ला ₹7 करोड़ या किसी भी अन्य राशि में नीलाम किया है. विभिन्न साक्षात्कारों (Interviews) से पता चलता है कि वह बल्ला आज भी ललित मोदी के निजी संग्रह (Collection) में है.

जांच में क्या मिला?

इस दावे की पुष्टि के लिए हालिया इंटरव्यू और मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला, इंस्टाग्राम पर वायरल एक क्लिप में, जो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट ‘Beyond23CricketPod’ का हिस्सा है, ललित मोदी ने इस घटना का जिक्र किया है.

राज शमानी का पॉडकास्ट (नवंबर 2024) के इंटरव्यू में मोदी ने स्पष्ट किया कि छह छक्के मारने के बाद जब युवराज ने उनसे कार के बारे में पूछा, तो मोदी ने बदले में उनका बल्ला मांग लिया था. इंटरव्यू के दौरान मोदी ने साफ तौर पर कहा “वह बल्ला अभी भी मेरे पास है.” किसी भी बड़े ऑक्शन हाउस (जैसे सोथबी या क्रिस्टीज) या खेल समाचार एजेंसी ने इस तरह की किसी नीलामी की पुष्टि नहीं की है.

सच क्या है?

सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा भ्रामक है। ललित मोदी ने युवराज सिंह को कार जरूर गिफ्ट की थी और बदले में उनका बल्ला लिया था, लेकिन उन्होंने उस बल्ले को कभी नीलाम नहीं किया। वह बल्ला आज भी ललित मोदी के पास ही है।सच है सच है