Home > क्रिकेट > Yuvraj Singh 6 Sixes Bat Auction: क्या ललित मोदी ने युवराज सिंह का ‘6 छक्कों’ वाला बैट नीलाम कर दिया? ‘IPL Man’ का Porsche वाला वादा… पढ़ें पूरी कहानी

Yuvraj Singh 6 Sixes Bat Auction: क्या ललित मोदी ने युवराज सिंह का ‘6 छक्कों’ वाला बैट नीलाम कर दिया? ‘IPL Man’ का Porsche वाला वादा… पढ़ें पूरी कहानी

युवराज सिंह के वो ऐतिहासिक 6 छक्के और ललित मोदी की पोर्श कार. क्या वाकई ललित मोदी ने युवराज का वह कीमती बल्ला ₹7 करोड़ में नीलाम कर दिया है? जानिए इस वायरल दावे के पीछे की पूरी सच्चाई.

By: Shivani Singh | Published: December 24, 2025 4:58:38 PM IST

Yuvraj Singh 6 Sixes Bat Auction: क्या ललित मोदी ने युवराज सिंह का ‘6 छक्कों’ वाला बैट नीलाम कर दिया? ‘IPL Man’ का Porsche वाला वादा… पढ़ें पूरी कहानी


सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का वह बल्ला 7 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया, जिससे उन्होंने 2007 में छह छक्के मारे थे.

You Might Be Interested In

पोस्ट का दावा क्या है?

पोस्ट के अनुसार, 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के मारने पर ललित मोदी ने युवराज सिंह को एक पोर्श (Porsche) कार गिफ्ट की थी. आगे दावा किया गया है कि बाद में मोदी ने उसी ऐतिहासिक बल्ले को ₹7 करोड़ में नीलाम कर दिया.

क्या यह सच है?

 यह सच है कि ललित मोदी ने अपने वादे के मुताबिक युवराज सिंह को छह छक्के जड़ने पर पोर्श कार उपहार में दी थी लेकिन ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो यह पुष्टि करे कि ललित मोदी ने वह बल्ला ₹7 करोड़ या किसी भी अन्य राशि में नीलाम किया है. विभिन्न साक्षात्कारों (Interviews) से पता चलता है कि वह बल्ला आज भी ललित मोदी के निजी संग्रह (Collection) में है.

You Might Be Interested In

जांच में क्या मिला?

इस दावे की पुष्टि के लिए हालिया इंटरव्यू और मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला, इंस्टाग्राम पर वायरल एक क्लिप में, जो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट ‘Beyond23CricketPod’ का हिस्सा है, ललित मोदी ने इस घटना का जिक्र किया है.

राज शमानी का पॉडकास्ट (नवंबर 2024) के इंटरव्यू में मोदी ने स्पष्ट किया कि छह छक्के मारने के बाद जब युवराज ने उनसे कार के बारे में पूछा, तो मोदी ने बदले में उनका बल्ला मांग लिया था.  इंटरव्यू के दौरान मोदी ने साफ तौर पर कहा “वह बल्ला अभी भी मेरे पास है.” किसी भी बड़े ऑक्शन हाउस (जैसे सोथबी या क्रिस्टीज) या खेल समाचार एजेंसी ने इस तरह की किसी नीलामी की पुष्टि नहीं की है.

सच क्या है?

सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा भ्रामक है। ललित मोदी ने युवराज सिंह को कार जरूर गिफ्ट की थी और बदले में उनका बल्ला लिया था, लेकिन उन्होंने उस बल्ले को कभी नीलाम नहीं किया। वह बल्ला आज भी ललित मोदी के पास ही है।सच है सच है 

You Might Be Interested In
Tags: Cricket News HindiFact Checklalit modiYuvraj Singh 6 Sixes BatYuvraj Singh Bat Auction
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
Yuvraj Singh 6 Sixes Bat Auction: क्या ललित मोदी ने युवराज सिंह का ‘6 छक्कों’ वाला बैट नीलाम कर दिया? ‘IPL Man’ का Porsche वाला वादा… पढ़ें पूरी कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Yuvraj Singh 6 Sixes Bat Auction: क्या ललित मोदी ने युवराज सिंह का ‘6 छक्कों’ वाला बैट नीलाम कर दिया? ‘IPL Man’ का Porsche वाला वादा… पढ़ें पूरी कहानी
Yuvraj Singh 6 Sixes Bat Auction: क्या ललित मोदी ने युवराज सिंह का ‘6 छक्कों’ वाला बैट नीलाम कर दिया? ‘IPL Man’ का Porsche वाला वादा… पढ़ें पूरी कहानी
Yuvraj Singh 6 Sixes Bat Auction: क्या ललित मोदी ने युवराज सिंह का ‘6 छक्कों’ वाला बैट नीलाम कर दिया? ‘IPL Man’ का Porsche वाला वादा… पढ़ें पूरी कहानी
Yuvraj Singh 6 Sixes Bat Auction: क्या ललित मोदी ने युवराज सिंह का ‘6 छक्कों’ वाला बैट नीलाम कर दिया? ‘IPL Man’ का Porsche वाला वादा… पढ़ें पूरी कहानी