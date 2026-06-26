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Arshdeep Singh Breakup Fact Check: अर्शदीप और समरीन का हुआ ब्रेकअप? जानें इंस्टाग्राम अनफॉलो के दावे का पूरा सच

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के ब्रेकअप की खबरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! क्या वाकई दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है? जानें वायरल दावे का पूरा सच.

By: Shivani Singh | Published: June 26, 2026 5:21:20 PM IST

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के ब्रेकअप की खबरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! क्या वाकई दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है? जानें वायरल दावे का पूरा सच.
अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के ब्रेकअप की खबरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! क्या वाकई दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है? जानें वायरल दावे का पूरा सच.


सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह तेजी से उड़ रही है कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और एक्ट्रेस समरीन कौर का ब्रेकअप हो गया है. दावा किया जा रहा था कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. लेकिन जब हमने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट्स को चेक किया, तो यह दावा पूरी तरह से झूठा निकला. दोनों अभी भी एक-दूसरे को फॉलो कर रहे हैं.

क्या सच में हुआ अर्शदीप और समरीन का ब्रेकअप?

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंकुर नाम के एक एक्स यूजर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. इसमें दावा किया गया था कि समरीन ने अर्शदीप को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई और क्रिकेट फैंस के बीच दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं.

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लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है. अगर आप दोनों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे, तो साफ पता चल जाएगा कि यह महज एक अफवाह है. अर्शदीप और समरीन अभी भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है.

कौन हैं समरीन कौर?

जम्मू-कश्मीर में साल 1999 में जन्मीं समरीन कौर ने पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से बीकॉम किया और फिर चंडीगढ़ से एमबीए की डिग्री ली. हालांकि, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली की उम्मीदों से हटकर ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ रुख किया.

समरीन का यह सफर तब शुरू हुआ जब वह ‘फेमिना मिस इंडिया 2018’ की स्टेट फाइनलिस्ट बनीं. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और फिर पंजाबी फिल्म ‘सरदार जी 2’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. समरीन ने साल 2021 में आई फिल्म ‘नेल पॉलिश’ और कबीर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा ’83’ में काम किया. फिल्म ’83’ में उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर बलविंदर सिंह संधू की मंगेतर सिमरन का किरदार निभाया था.

फिल्मों के अलावा समरीन बादशाह और गुरु रंधावा जैसे बड़े सिंगर्स के साथ कई पॉपुलर म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जहां उनके लगभग 50 लाख (5 मिलियन) फॉलोअर्स हैं.

कैसे शुरू हुई थीं दोनों के अफेयर की चर्चाएं?

अर्शदीप और समरीन के रिश्ते की खबरें तब सुर्खियों में आईं जब दोनों को धर्मशाला में एक साथ देखा गया था. मई के महीने में एचपीसीए (HPCA) स्टेडियम में मैच से पहले का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों बिना किसी सिक्योरिटी के वहां के लोकल मार्केट में हाथ में हाथ डाले घूमते दिखे थे.

इसके अलावा दोनों को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी साथ निकलते हुए देखा गया था. फैंस ने दोनों के रिश्ते को तब और पक्का मान लिया जब अर्शदीप ने स्नैपचैट पर एक लड़की के टैटू वाले हाथ की फोटो शेयर की थी, जो हूबहू समरीन के हाथ पर बने टैटू जैसा था. हालांकि, इस रिश्ते को लेकर न तो अर्शदीप ने और न ही समरीन ने कभी खुलकर कुछ कहा है.

आयरलैंड दौरे पर हैं अर्शदीप

रिश्ते की खबरों के बीच, अर्शदीप सिंह इस समय पूरी तरह से क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं. वह आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में होने वाली दो मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं. यह सीरीज शुक्रवार, 26 जून से शुरू हो रही है, जबकि दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, जबकि तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाया गया है.

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