GT vs MI: शुभमन गिल का धमाका, एक वेन्यू पर सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने!

नई दिल्ली: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। गिल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। वह आईपीएल इतिहास में किसी एक मैदान पर सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे और पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

गिल ने 20 पारियों में बनाए 1000 रन शुभमन गिल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल में किसी एक मैदान पर सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में 19 पारियों में यह कारनामा किया था। गिल अब इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ ठोके 38 रन गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। कप्तान शुभमन गिल और साईं सुदर्शन ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी की। गिल 27 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया।

गिल का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिकॉर्ड गुजरात टाइटंस ने अपना पहला मैच 8 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला था। गिल ने इस मैदान पर अपने पहले मैच में शून्य पर आउट होने के बाद लगातार शानदार प्रदर्शन किया। 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने इसी मैदान पर 9 और 43 रनों की पारियां खेली थीं।

