FAQ: BCCI ने ठोंक दिया अल्टीमेटम, बांग्लादेश को भारत में खेलना होगा वर्ल्ड कप मैच; वजह जानकर उड़ जाएंगे होश!

T20 World Cup 2026: भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर निकाल दिया है. जिसके बाद यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. देशभर में बढ़ते विवाद के बीच बोर्ड ने यह फैसला लिया है. हालांकि इस फैसले के बाद अब विवाद गहराता जा रहा है. दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचों को भारत से दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग पर विचार कर रहा है. जानकारी के मुताबिक, ICC को लेटर लिख सकता है.

क्या कहता है ICC?

ICC से BCB को झटका मिलने वाला है. क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैच भारत से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाएगी. दरअसल,

टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ 1 महीने का समय बचा है. जिसके कारण कोई भी मैच शिफ्ट नहीं किया जा सकता है. बांग्लादेश को ग्रुप स्टेज के सभी 4 मैच भारत में ही खेलने होंगे. इनमें से 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर और एक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा.

मैच क्यों नहीं होंगे शिफ्ट?

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैचों को अगर शिफ्ट किया जाएगा, तो उन्हें श्रीलंका में शिफ्ट किया जा सकता है. इसका असर दूसरे देशों पर काफी ज्यादा पड़ने वाला है. मुकाबलों के शेड्यूल के अनुसार, दूसरे देशों के खिलाड़ियों की फ्लाइट, होटल बुकिंग और सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं.

कब शुरु होगा टी20 वर्ल्ड कप?

टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने वाला है. जिसमें सिर्फ 1 महीने के समय बचा हुआ है. ऐसे में किसी भी तरह का बदलाव कर पाना मुश्किल है.

BCCI का रिएक्शन आया सामने

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार BCCI के सूत्र ने बताया कि “आप किसी की मर्जी और पसंद के हिसाब से मैच नहीं बदल सकते हैं. यह काफी ज्यादा मुश्किल है. एयर टिकट, होटल बुक सब कुछ बुक हो चुके हैं.”

बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल

बांग्लादेश vs वेस्ट इंडीज, 7 फरवरी

बांग्लादेश vs इटली, 9 फरवरी

बांग्लादेश vs इंग्लैंड, 14 फरवरी

बांग्लादेश vs नेपाल, 17 फरवरी

क्या कहता है ICC का नियम?

ICC के नियमों के मुताबिक, किसी देश के क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर स्थल परिवर्तन की मांग कर रहे थे. ICC भी इसका अनुमति भी दे सकता है. लेकिन इस बार ICC को विचार करना होगा. हालांकि, BCCI ने ‘लॉजिस्टिक दुःस्वप्न’ (logistical nightmare) बताते हुए इसमें बदलाव किया जा सकता है.

क्या BCCI को होगा नुकसान?

अगर बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाता है, तो बीसीसीआई को काफी हद तक नुकसान हो सकता है.

इसके साथ ही दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण क्रिकेट संबंध खराब हो सकता है.

कितने मैच खेले जाएंगे?

इस टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले जाने वाला है. इसमें से कुल 35 मैच भारत में खेले जाने हैं. श्रीलंका में 20 मैच होंगे. भारत में कुल 5 शहरों में मुकाबले खेले जाने वाले हैं. यह मैच अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में खेले जाएंगे.